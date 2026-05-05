Livro narra bastidores e anedotas dos dez anos de Infantino à frente da Fifa
Obra terá receita destinada a fundo da entidade destinado à educação
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Há dez anos à frente da Fifa, Gianni Infantino gosta de enfatizar como a entidade expandiu o alcance do futebol mundo afora sob seu comando. E parte dos bastidores são contados e relembrados agora (em parte) pelo próprio Infantino no livro "Forward – A revolução do futebol", que foi entregue aos membros do Conselho da Fifa e aos presidentes das associações nacionais durante o 76º Congresso da Fifa, na semana passada. A partir desta quarta-feira (6), a obra também estará à venda em sites especializados e livrarias, inclusive com versão em português.
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O livro foi escrito pelo jornalista italiano Alessandro Alciato, que já escreveu biografias do técnico da Seleção Brasileira, Carlo Ancelotti, e de Andrea Pirlo, campeão do Mundo pela Itália em 2006. A obra sobre Infantino não trata exatamente sobre a vida do presidente da Fifa, mas revela momentos importantes deste período à frente da entidade, inclusive com passagens curiosas.
Uma delas relembra o jogo amistoso entre os "Amigos de Gianni" e os "All Star" da Bolívia, que tinha o ex-presidente do país vizinho Evo Morales como capitão. A partida foi disputada diante de 10 mil bolivianos na altitude de 2.570 metros de Cochabamba, em 31 de março de 2016.
"Evo Morales escolheu como companheiros de equipe vários jogadores da seleção boliviana que disputou a Copa do Mundo de 1994, nos Estados Unidos, como Carlos Borja, Marcelo Torrico e Marco Antonio Etcheverry, conhecido como "El Diablo". Ao lado de Gianni Infantino, entraram em campo jogadores como Cafu, Fernando Hierro, Martín Palermo, Pablo Aimar e Faustino Asprilla", narra o livro.
O jogo terminou com empate sem gols. Ficou decidido que haveria uma cobrança de pênalti para cada lado — e os batedores, obviamente, foram Infantino e Morales. O presidente da Fifa converteu a cobrança, mas Morales acabou parado pelo goleiro uruguaio Jorge Seré, campeão do mundo com o Nacional de Montevidéu em 1988.
"(Houve) silêncio. Não se ouvia uma mosca. Parecia que o tempo havia parado. 'Pessoal, nos despedimos e vamos embora, que preciso sair para a Colômbia, disse Infantino de repente. 'Melhor nos apressarmos se quisermos chegar vivos ao dia 1º de abril', acrescentou mais alguém com um sorriso forçado misturado a um gesto de preocupação. Saíram de campo apressadamente, arrastando um Seré exultante, e seguiram rumo ao aeroporto sem sequer trocar de roupa", conta o livro.
"Forward – A revolução do futebol", apresenta outras viagens de Infantino mundo afora, o crescimento do futebol feminino, as reuniões que levaram à permissão para mulheres assistirem a um jogo profissional no Irã e a criação do Mundial de Clubes da Fifa, entre outros.
De acordo com a Fifa, toda a receita das vendas do livro será destinada ao Fundo de Educação da entidade e da Global Citizen. O valor da obra para o Brasil não foi informado.
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