Livro narra bastidores e anedotas dos dez anos de Infantino à frente da Fifa

Há dez anos à frente da Fifa, Gianni Infantino gosta de enfatizar como a entidade expandiu o alcance do futebol mundo afora sob seu comando. E parte dos bastidores são contados e relembrados agora (em parte) pelo próprio Infantino no livro "Forward – A revolução do futebol", que foi entregue aos membros do Conselho da Fifa e aos presidentes das associações nacionais durante o 76º Congresso da Fifa, na semana passada. A partir desta quarta-feira (6), a obra também estará à venda em sites especializados e livrarias, inclusive com versão em português.

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O livro foi escrito pelo jornalista italiano Alessandro Alciato, que já escreveu biografias do técnico da Seleção Brasileira, Carlo Ancelotti, e de Andrea Pirlo, campeão do Mundo pela Itália em 2006. A obra sobre Infantino não trata exatamente sobre a vida do presidente da Fifa, mas revela momentos importantes deste período à frente da entidade, inclusive com passagens curiosas.

Uma delas relembra o jogo amistoso entre os "Amigos de Gianni" e os "All Star" da Bolívia, que tinha o ex-presidente do país vizinho Evo Morales como capitão. A partida foi disputada diante de 10 mil bolivianos na altitude de 2.570 metros de Cochabamba, em 31 de março de 2016.

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"Evo Morales escolheu como companheiros de equipe vários jogadores da seleção boliviana que disputou a Copa do Mundo de 1994, nos Estados Unidos, como Carlos Borja, Marcelo Torrico e Marco Antonio Etcheverry, conhecido como "El Diablo". Ao lado de Gianni Infantino, entraram em campo jogadores como Cafu, Fernando Hierro, Martín Palermo, Pablo Aimar e Faustino Asprilla", narra o livro.

O jogo terminou com empate sem gols. Ficou decidido que haveria uma cobrança de pênalti para cada lado — e os batedores, obviamente, foram Infantino e Morales. O presidente da Fifa converteu a cobrança, mas Morales acabou parado pelo goleiro uruguaio Jorge Seré, campeão do mundo com o Nacional de Montevidéu em 1988.

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'Forward' narra histórias de Infantino à frente da Fifa (Foto: Divulgação)

"(Houve) silêncio. Não se ouvia uma mosca. Parecia que o tempo havia parado. 'Pessoal, nos despedimos e vamos embora, que preciso sair para a Colômbia, disse Infantino de repente. 'Melhor nos apressarmos se quisermos chegar vivos ao dia 1º de abril', acrescentou mais alguém com um sorriso forçado misturado a um gesto de preocupação. Saíram de campo apressadamente, arrastando um Seré exultante, e seguiram rumo ao aeroporto sem sequer trocar de roupa", conta o livro.

"Forward – A revolução do futebol", apresenta outras viagens de Infantino mundo afora, o crescimento do futebol feminino, as reuniões que levaram à permissão para mulheres assistirem a um jogo profissional no Irã e a criação do Mundial de Clubes da Fifa, entre outros.

De acordo com a Fifa, toda a receita das vendas do livro será destinada ao Fundo de Educação da entidade e da Global Citizen. O valor da obra para o Brasil não foi informado.

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