Repescagem para a Copa 2026: data, horário e onde assistir

A corrida final pelas últimas vagas da Copa do Mundo de 2026 está oficialmente definida. Com o encerramento das Eliminatórias, 22 seleções ganharam uma nova chance de avançar ao Mundial por meio das repescagens – divididas em um playoff mundial e um playoff exclusivo da Europa. No total, seis vagas ainda estão disponíveis: duas no torneio global e quatro no europeu.

O sorteio das repescagens acontece nesta quinta-feira (20), às 9h (de Brasília), em Zurique, na Suíça. A transmissão será feita diretamente pelos canais oficiais da Fifa. Primeiro será definido o chaveamento da repescagem mundial, que reunirá seis seleções de diferentes confederações. Em seguida, será sorteado o caminho da repescagem europeia, com 16 participantes.

Repescagem mundial: formato, participantes e como funciona

O playoff mundial dá duas vagas na Copa e reúne seleções de cinco confederações. Serão:

América do Sul: Bolívia Ásia: Iraque África: República Democrática do Congo Oceania: Nova Caledônia América do Norte e Central: duas seleções (a definir)

O formato prevê que os dois melhores no ranking da Fifa avancem diretamente às finais. Os outros quatro times fazem semifinais, definidas por sorteio. Os vencedores enfrentam as duas seleções já classificadas para a fase decisiva, em partidas únicas que irão determinar os dois últimos representantes do Mundial.

Os confrontos serão disputados entre 23 e 31 de março de 2026, em um dos países-sede da Copa – Estados Unidos, Canadá ou México – funcionando também como teste operacional para a organização do torneio.

Repescagem da Europa terá um formato próprio

Diferente das outras confederações, a Europa possui sua própria repescagem, que não se mistura com o playoff mundial. Serão 16 seleções em busca de quatro vagas. Participam do torneio:

Os 12 segundos colocados das Eliminatórias Europeias Os quatro melhores vencedores de grupos da Nations League 2024/25 que não se classificaram em primeiro ou segundo lugar nas Eliminatórias

Entre as seleções confirmadas estão Itália, Ucrânia, Polônia, Albânia, República Tcheca, Irlanda, Eslováquia, além de Suécia, Romênia e Irlanda do Norte via Nations League.

Raspadori em ação pela Itália contra a Moldávia, pelas Eliminatórias da Europa (Foto: Daniel Mihailescu/AFP)

O sorteio distribuirá as equipes em quatro chaves (A, B, C e D). Cada chave terá semifinais e final em jogo único. As datas já estão definidas: 26 e 31 de março de 2026. O sistema de potes funciona assim:

Pote 1, 2 e 3 : 12 seleções que vieram das Eliminatórias, distribuídas conforme ranking da Fifa

: 12 seleções que vieram das Eliminatórias, distribuídas conforme ranking da Fifa Pote 4: seleções que entraram via Nations League (Suécia, Romênia, Irlanda do Norte e mais uma vaga conforme ranking final)

Nas semifinais, o time do Pote 1 enfrenta o Pote 4, e Pote 2 enfrenta Pote 3. Os vencedores se enfrentam na final da chave valendo vaga no Mundial.

Por que há duas repescagens?

Diferente das edições anteriores, o ciclo da Copa 2026 conta com duas frentes de repescagem por decisão da Fifa. Como a Uefa tem um formato próprio e um número elevado de seleções competitivas, a confederação europeia concentra sua disputa interna. As demais confederações enviam representantes ao playoff mundial, que distribui apenas duas vagas.

