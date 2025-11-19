Classificados para a Copa do Mundo de 2026: quem está garantido
42 seleções estão garantidas na Copa de 2026, que terá 48 participantes.
A Copa do Mundo de 2026 marcará uma nova era no futebol mundial, com um formato ampliado de 48 seleções participantes. Com o fim da última Data Fifa de 2025, 42 seleções já estão classificadas para o torneio, que será sediado por três países da América do Norte: Estados Unidos, Canadá e México. As últimas seis vagas serão definidas em março de 2026, nas repescagens da Uefa (4 vagas) e na repescagem mundial (2 vagas).
Classificados para a Copa do Mundo de 2026 (até a Data Fifa de novembro)
Até agora, 42 seleções estão confirmadas na Copa do Mundo de 2026:
- África do Sul (África)
- Alemanha (Europa)
- Arábia Saudita (Ásia)
- Argélia (África)
- Argentina (América do Sul)
- Austrália (Ásia)
- Áustria (Europa)
- Bélgica (Europa)
- Brasil (América do Sul)
- Cabo Verde (África)
- Canadá (país-sede)
- Catar (Ásia)
- Colômbia (América do Sul)
- Coreia do Sul (Ásia)
- Costa do Marfim (África)
- Croácia (Europa)
- Curaçao (América Central e do Norte)
- Egito (África)
- Equador (América do Sul)
- Escócia (Europa)
- Espanha (Europa)
- EUA (país-sede)
- França (Europa)
- Gana (África)
- Haiti (América Central e do Norte)
- Holanda (Europa)
- Inglaterra (Europa)
- Irã (Ásia)
- Japão (Ásia)
- Jordânia (Ásia)
- Marrocos (África)
- México (país-sede)
- Noruega (Europa)
- Nova Zelândia (Oceania)
- Panamá (América Central e do Norte)
- Paraguai (América do Sul)
- Portugal (Europa)
- Senegal (África)
- Suíça (Europa)
- Tunísia (África)
- Uruguai (América do Sul)
- Uzbequistão (Ásia)
Vagas da Copa do Mundo 2026 por continente
Com a expansão da Copa do Mundo para 48 seleções, a Fifa redistribuiu as vagas entre as confederações continentais da seguinte forma:
Ásia (AFC)
- 8 vagas diretas para a Copa do Mundo
- 1 vaga na repescagem intercontinental
África (CAF)
- 9 vagas diretas para a Copa do Mundo
- 1 vaga na repescagem intercontinental
América do Norte, Central e Caribe (Concacaf)
- 6 vagas diretas (incluindo as três seleções-sede: EUA, Canadá e México) para a Copa do Mundo
- 2 vagas na repescagem intercontinental
América do Sul (Conmebol)
- 6 vagas diretas para a Copa do Mundo
- 1 vaga na repescagem intercontinental
Oceania (OFC)
- 1 vaga direta para a Copa do Mundo
- 1 vaga na repescagem intercontinental
Europa (Uefa)
- 12 vagas diretas para a Copa do Mundo
- 4 vagas pela repescagem europeia
Como funcionam os playoffs da Copa do Mundo 2026?
As duas últimas vagas da Copa do Mundo de 2026 serão definidas por meio de um torneio de repescagem intercontinental, que contará com seis seleções:
- 1 seleção da Ásia (AFC)
- 1 da África (CAF)
- 1 da América do Sul (Conmebol)
- 1 da Oceania (OFC)
- 2 da Concacaf
O torneio será disputado da seguinte forma:
- As quatro seleções com pior posição no ranking da Fifa disputam dois jogos eliminatórios.
- Os dois vencedores enfrentam as duas seleções mais bem ranqueadas, também em jogos únicos.
- Os vencedores dessas partidas finais garantem vaga na Copa do Mundo.
Esse mini-torneio será realizado em um ou mais dos países-sede (EUA, Canadá ou México) e também servirá como evento-teste para o Mundial.
Total de vagas para a Copa do Mundo 2026
A Copa do Mundo de 2026 contará com 48 seleções, distribuídas da seguinte forma:
- 39 vagas via eliminatórias continentais
- 3 vagas dos países-sede (Estados Unidos, Canadá e México)
- 4 vagas via repescagem europeia
- 2 vagas via repescagem mundial
Com esse novo formato, mais seleções do mundo todo terão a chance de participar do maior torneio de futebol do planeta — promovendo maior diversidade e competitividade à Copa.
