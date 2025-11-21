Ex-técnico da Argentina revela complô para que Messi não jogasse pela Espanha

Ex-técnico da Argentina de 2004 a 2006, José Pékerman explicou em detalhe uma operação que montou para impedir que Lionel Messi atuasse pela Espanha. Durante participação no Olé Summit 2025, na Usina del Arte, o treinador relembrou como articulou um amistoso em junho de 2004 para assegurar que o jogador fosse registrado pela Albiceleste antes de qualquer movimento da Federação Espanhola.

Pékerman recordou que havia informações sobre Messi por causa de um torneio Sub-17 disputado anteriormente com a Espanha. Ele mencionou que integrantes da comissão técnica espanhola afirmavam que o desempenho do jovem atleta poderia ter mudado o resultado da competição. O treinador relatou que identificou Messi como peça decisiva para o futuro da Argentina.

— Eu disse a Hugo Tocalli (auxiliar técnico) que estava impressionado, que ele era o jogador do futuro. Eu não podia estar enganado, era o novo aparecimento do futebol argentino, uma bênção. Mas como já estavam os documentos para que ele jogasse o Mundial Sub-20 pela Espanha, o que o teria bloqueado, tivemos que nos apressar — disse o ex-técnico da Argentina.

— Tocalli me dizia que já tinha o time pronto para o Sub-20, que começava em um mês, e perguntava como eu aparecia com um jogador novo naquele momento. Respondi que não precisava utilizá-lo no torneio, apenas que atuasse em um amistoso, assinasse a súmula e a enviássemos à FIFA. E pronto: Espanha nunca mais. Falei com o presidente, expliquei o caso e disse que o jogador queria vir.

Messi em ação contra a Venezuela nas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026 (Foto: Luis ROBAYO / AFP)

Como foi a 'Operação Messi'?

O amistoso foi realizado em junho de 2004, contra a seleção Sub-20 do Paraguai. Aos 17 anos, Lionel Messi entrou em campo pela primeira vez com a camisa da Argentina. Com o jogo oficializado, a seleção espanhola perdeu a possibilidade de contar com o atleta.

O astro entrou no intervalo do jogo, marcou um golaço e deu duas assistências. A partir daquele momento, Messi somou 196 partidas e 115 gols pela Argentina, liderando a Albiceleste ao título Mundial Sub-20 já em 2005, ganhou a Olimpíada em 2008 e, principalmente, a Copa do Mundo de 2022.

