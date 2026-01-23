Igor Felisberto superou lesão e corte na Seleção para voltar a brilhar pelo São Paulo: 'Sonhava com essa final'

Enfim, o lateral-direito Igor Felisberto poderá disputar uma final de Copinha pelo São Paulo. Campeão da competição em 2025, o jogador precisou deixar a delegação tricolor em Jaú logo após a primeira rodada para se apresentar à Seleção Brasileira Sub-20, que se preparava para o Sul-Americano da categoria, na Venezuela.

A convocação, no entanto, teve um desfecho frustrante. Durante o período de treinamentos na Granja Comary, Igor sofreu uma lesão no tornozelo e acabou sendo cortado antes mesmo da viagem. O golpe foi duro para a joia tricolor, que viu o sonho de disputar o torneio continental adiado. Abalado, o lateral se apoiou na família para se reestruturar, recuperar seu melhor futebol, reconquistar espaço no São Paulo ao longo da temporada e, meses depois, voltar a ser convocado para a Seleção da categoria, em agosto.

- Foi uma sensação dividida, porque a Copinha é o sonho de todo jogador em formação, é a nossa Copa do Mundo. Claro que eu queria estar em campo, mas a convocação para a Seleção também era muito importante. Infelizmente tive a lesão. Graças a Deus chegamos novamente à final, e agora vamos buscar esse bi - afirmou Igor, autor de um golaço de falta na vitória sobre o Ibrachina, pela semifinal.

Se 2025 começou com título, convocação e lesão, a temporada ainda guardava capítulos decisivos na trajetória do lateral. Totalmente recuperado, Igor assumiu papel de protagonismo ao longo do ano, sendo peça-chave em campanhas vitoriosas como o bicampeonato da Copa do Brasil Sub-20 e a chegada à final do Campeonato Paulista Sub-20, torneio que encerrou como líder de assistências, com quatro passes para gol. Agora, novamente em uma decisão, o São Paulo alcançou sua quarta final em um intervalo de apenas um ano.

- Tive um período muito difícil, mas são coisas que acontecem no futebol. Com o apoio de Deus, da minha família, dos meus amigos e do clube, que sempre esteve muito próximo, consegui me recuperar e voltar mais forte. A gente cresce nesses momentos. Hoje vivo uma fase muito especial com meus companheiros e espero retribuir tudo isso com o título - completou o jogador, que em 2025 disputou 50 partidas e foi o atleta do São Paulo que mais atuou na categoria.

Esta é a terceira Copinha disputada por Igor Felisberto. Aos 18 anos, o lateral ainda tem idade para jogar mais duas edições da competição e já vem sendo integrado ao elenco profissional. Neste ano, já foi relacionado por Hernán Crespo e ficou no banco na vitória por 1 a 0 sobre o São Bernardo, pelo Paulistão. Em 2024, com apenas 16 anos, também havia sido relacionado por Thiago Carpini em quatro partidas do Estadual.

Atual campeão, o São Paulo volta à decisão da principal competição de base do país. A equipe tricolor venceu o Ibrachina por 4 a 1, no Morumbis, garantindo vaga na final com golaço de falta de Igor Felisberto. Antes disso, o lateral já havia sido decisivo nas quartas de final, na vitória por 3 a 1 sobre o Botafogo. Igor deu a assistência para o segundo gol, marcado por Matheus Menezes, em um momento crucial da partida, quando o placar ainda estava empatado. O Tricolor decide o título contra o Cruzeiro neste domingo (25), às 11h, no Mercado Livre Arena Pacaembu, em busca do bicampeonato.

