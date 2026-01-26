Internautas apontam 'dor de cabeça' para Ancelotti, há meses da Copa

Às vésperas da Copa do Mundo de 2026, Carlo Ancelotti se depara com uma verdadeira dor de cabeça positiva: o grande número de atacantes brasileiros em alta nas principais ligas da Europa, enquanto as vagas no setor ofensivo da Seleção seguem limitadas, alimentando debates e cobranças entre os internautas.

Grandes ligas da Europa são marcadas por brilho e chuva de gols brasileiros

O grande destaque do fim de semana ficou por conta do prodígio Endrick. O atacante marcou três na vitória do Lyon por 5 a 2 sobre o Metz, pelo Campeonato Francês. Vale lembrar que a joia nunca foi chamada por Ancelotti para a Seleção Brasileira.

Igor Jesus segue em alta no Nottingham Forest. O atacante marcou um belo gol na vitória por 2 a 0 sobre o Brentford, pela Premier League, e vem sendo um dos principais nomes da equipe na competição.

Outro brasileiro decisivo na Inglaterra foi Matheus Cunha. No clássico entre Manchester United e Arsenal, o atacante marcou o gol da vitória dos Diabos Vermelhos por 3 a 2.

Liderados pelo brilho dos brasileiros Estêvão e João Pedro, o Chelsea atropelou o Crystal Palace por 3 a 1. Estêvão, artilheiro da Seleção de Ancelotti, abriu o placar com um golaço e serviu uma assistência para João Pedro ampliar a vantagem dos Blues.

No sábado, o ex-Fluminense Evanílson marcou um dos gols da vitória do Bournemouth sobre o Liverpool.

Na Espanha, Raphinha brilhou e deixou o seu gol na vitória do Barcelona por 3 a 0 sobre o Real Oviedo.

Ancelotti terá últimos testes antes da Copa

Ancelotti deve divulgar, no início de março, a lista de convocados para os dois últimos amistosos antes da convocação final para a Copa do Mundo de 2026. O Brasil enfrenta a França, no dia 26 de março, em Boston, e a Croácia, no dia 31, em Orlando, confrontos considerados testes decisivos para ajustes finais do elenco.