Decisão da arbitragem em Fluminense x Flamengo causa revolta: 'Maluquice'

Fluminense e Flamengo é um dos duelos que agita a tarde deste domingo (25), em jogo importante do Campeonato Carioca. No primeiro tempo da partida, uma decisão da arbitragem revoltou muitos torcedores.

Logo no início da partida, o volante Allan deu um carrinho forte no atacante Cannobio. O uruguaio ficou no chão se contorcendo de dor, e o árbitro Alex Gomes Stefano apresentou cartão amarelo para o jogador em Fluminense x Flamengo.

Nas redes sociais, muitos torcedores pediram cartão vermelho para o jogador do Flamengo. Veja o lance polêmico abaixo e a repercussão abaixo:

Fluminense x Flamengo foi paralisado por chuva no Maracanã (Foto: Lucas Bayer/ Lance!)

Veja lance polêmico no clássico e a reação da web

Escalações de Fluminense e Flamengo

O Flamengo divulgou a esclação para o clássico com o Fluminense na tarde deste domingo (25), às 18h (de Brasília), no Maracanã. Para o confronto pelo Campeonato Carioca, o técnico Filipe Luís mandará uma equipe bem diferente da que encarou o Vasco na última rodada.

O Flamengo entra em campo com: Andrew; Emerson Royal, Léo Ortiz, Vitão e Alex Sandro; Allan, Evertton Araújo e Carrascal; Luiz Araújo, Samuel Lino e Pedro.

O Fluminense está escalado para o clássico contra o rival neste domingo (25), às 18h (de Brasília), no Maracanã, pela quarta rodada do Campeonato Carioca. A partida marca o primeiro Fla-Flu de 2026.

Fábio; Guga, Jemmes, Freytes e Arana; Bernal, Nonato e Lima, Canobbio; Serna e John Kennedy é o time do Tricolor.