Torcedores do Cruzeiro mandam recado a Tite após derrota para o Atlético-MG

O Cruzeiro perdeu para o Atlético-MG por 2 a 1, na noite deste domingo (25), em jogo importante do Campeonato Mineiro. Após a partida, muitos torcedores do Cabuloso se irritaram e mandaram um recado para o técnico Tite nas redes sociais.

Kaio Jorge abriu o placar para o Cruzeiro, mas o Atlético-MG empatou com Bernard. Antes do jogo acabar, Hulk acertou um chute espetacular e deu números finais ao clássico mineiro. É a segunda derrota seguida do Cabuloso.

Nas redes sociais, muitos torcedores do Cruzeiro mandaram recados a Tite pela derrota para o maior rival. Veja os comentários abaixo:

Hulk jogador do Atletico comemora seu gol durante partida contra o Cruzeiro no estadio Arena MRV pelo campeonato Mineiro 2026. (Foto: Gilson Lobo/AGIF/Gazeta Press)

Veja recados ao treinador

Como foi jogo entre Atlético-MG x Cruzeiro

O duelo entre Atlético-MG e Cruzeiro teve início em ritmo intenso e marcado por forte disputa física, com as duas equipes brigando pela posse de bola desde os primeiros minutos. A primeira grande chance foi do Atlético. Em pressão alta na saída do Cruzeiro, o time alvinegro recuperou a bola, Victor Hugo avançou pela área, cortou a marcação e finalizou colocado. A bola passou muito perto da trave esquerda de Cássio, levando perigo e quase abrindo o placar.

A partida entre Atlético-MG e Cruzeiro seguiu equilibrada e muito disputada, com poucas brechas para as equipes. Aos 22 minutos, o Cruzeiro criou sua primeira chance clara de perigo. Em uma cobrança de falta rápida, Christian cruzou rasteiro para a área, e Kaio Jorge desviou, mas não conseguiu pegar em cheio, com a bola passando para fora.

Apenas quatro depois, aos 26, a Raposa chegou novamente, e dessa vez, foi eficiente. Kaiki fez o lançamento em profundidade nas costas da defesa, Kaio Jorge dominou com categoria e, com muita frieza, encobriu Éverson, abrindo o placar para o Cruzeiro.

Na reta final do primeiro tempo, o Atlético-MG aumentou a pressão em cima do Cruzeiro em busca do empate. Aos 38 minutos, o Galo esteve muito perto de balançar as redes, mas Cássio apareceu para salvar o Cruzeiro. Após um bate-rebate dentro da área em cobrança de escanteio, a bola sobrou para Hulk, que, mesmo com pouco ângulo, finalizou com força e obrigou o goleiro cruzeirense a fazer grande defesa, mantendo a Raposa em vantagem no placar.

A segunda etapa começou com o Atlético-MG mais agressivo e tomando a iniciativa da partida, pressionando o Cruzeiro desde os primeiros minutos. O ímpeto alvinegro rapidamente surtiu efeito. Aos 11 minutos, Dudu recebeu dentro da área, foi até a linha de fundo e cruzou na medida para Bernard, que apareceu livre e apenas empurrou para as redes, deixando tudo igual no placar.

O gol deu confiança ao Atlético-MG contra o Cruzeiro, que manteve a postura ofensiva e seguiu pressionando. Pouco depois, aos 23 minutos, veio a virada alvinegra em grande estilo. Gustavo Scarpa encontrou Hulk, que dominou, passou por Jonathan Jesus e, de fora da área, finalizou colocado, sem chances para Cássio. Um golaço que colocou o Galo em vantagem e incendiou a Arena MRV.

Após sofrer a virada para o Atlético-MG, o Cruzeiro passou a ter mais posse de bola e tentou impor pressão em busca do empate. Já na reta final da partida, a equipe celeste teve uma chance claríssima para igualar o placar. Matheus Pereira cruzou rasteiro, e Arroyo apareceu livre, praticamente embaixo da trave, mas finalizou por cima do gol, desperdiçando uma oportunidade inacreditável.

Poucos minuto depois, o juiz apitou o fim da partida, 2 a1 para o Atlético-MG contra o Cruzeiro.