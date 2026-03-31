Europa conhece três novos classificados à Copa do Mundo após repescagem
Turquia, Suécia e Tchéquia garantiram vaga na fase de grupos nesta quinta-feira (31)
- Matéria
- Mais Notícias
Três vagas europeias para a fase de grupos da Copa do Mundo foram definidas na tarde desta terça-feira (31). A edição atual da competição, disputada nos Estados Unidos, México e Canadá, contará com 48 seleções distribuídas em 12 grupos, com início dos jogos marcado para 11 de junho.
Relacionadas
+ Copa do Mundo: veja o grupo das seleções classificadas na repescagem
Kosovo 0 x 1 Turquia
Mesmo fora de casa, a Turquia suportou a pressão da torcida e derrotou o Kosovo por 1 a 0, com gol de Akturkoglu aos oito minutos do segundo tempo. Os mandantes tentaram reagir nos minutos finais, mas não conseguiram marcar e ficaram fora da próxima edição da Copa do Mundo.
Grupo D
• Estados Unidos
• Austrália
• Paraguai
• Turquia
Suécia 3 x 2 Polônia
Em virada épica nos minutos finais, a Suécia derrotou a Polônia por 3 a 2, na Strawberry Arena, em Estocolmo, e garantiu vaga na fase de grupos. Os gols suecos foram marcados por Elanga, Gustaf Lagerbielke e Viktor Gyokeres, enquanto Nicola Zalewski e Karol Świderski anotaram para a equipe polonesa.
Grupo F
• Holanda
• Japão
• Tunísia
• Suécia
Tchéquia 2 (3) x (1) 2 Dinamarca
Foi no sufuco! A Tchéquia abriu o placar com Pavel Šulc logo aos dois minutos de partida, para festa dos torcedores na Generali Arena, em Praga. Na segunda etapa, Joachim Andersen igualou o marcador e levou a disputa da vaga para a prorrogação.
No tempo extra, um gol para cada lado. Krejic recolocou os mandantes em vantagem, enquanto Hogh voltou a empatar o placar. Nas penalidades, vitória da Tchéquia por 3 a 1.
Grupo A
• México
• Coreia do Sul
• África do Sul
• Tchéquia
➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional
+ Aposte em diversos jogos de futebol pelo mundo!
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias