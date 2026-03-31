menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsCopa do Mundo

Europa conhece três novos classificados à Copa do Mundo após repescagem

Turquia, Suécia e Tchéquia garantiram vaga na fase de grupos nesta quinta-feira (31)

Avatar
Lance!
São Paulo (SP)
Dia 31/03/2026
18:31
Jogadores da Turquia comemoram classificação à fase de grupos da Copa do Mundo (Foto: Reprodução/X Turquia)
imagem cameraJogadores da Turquia comemoram classificação à fase de grupos da Copa do Mundo (Foto: Reprodução/X Turquia)
  • Matéria
  • Mais Notícias

Três vagas europeias para a fase de grupos da Copa do Mundo foram definidas na tarde desta terça-feira (31). A edição atual da competição, disputada nos Estados Unidos, México e Canadá, contará com 48 seleções distribuídas em 12 grupos, com início dos jogos marcado para 11 de junho.

continua após a publicidade

Relacionadas

+ Copa do Mundo: veja o grupo das seleções classificadas na repescagem

Kosovo 0 x 1 Turquia

Mesmo fora de casa, a Turquia suportou a pressão da torcida e derrotou o Kosovo por 1 a 0, com gol de Akturkoglu aos oito minutos do segundo tempo. Os mandantes tentaram reagir nos minutos finais, mas não conseguiram marcar e ficaram fora da próxima edição da Copa do Mundo.

Grupo D
• Estados Unidos
• Austrália
• Paraguai
• Turquia

Suécia 3 x 2 Polônia

Em virada épica nos minutos finais, a Suécia derrotou a Polônia por 3 a 2, na Strawberry Arena, em Estocolmo, e garantiu vaga na fase de grupos. Os gols suecos foram marcados por Elanga, Gustaf Lagerbielke e Viktor Gyokeres, enquanto Nicola Zalewski e Karol Świderski anotaram para a equipe polonesa.

continua após a publicidade

Grupo F
• Holanda
• Japão
• Tunísia
• Suécia

Elanga durante classifcação da Suécia para a Copa do Mundo de 2026 (Foto: Reprodução/X Suécia)
Elanga durante classifcação da Suécia para a Copa do Mundo de 2026 (Foto: Reprodução/X Suécia)

Tchéquia 2 (3) x (1) 2 Dinamarca

Foi no sufuco! A Tchéquia abriu o placar com Pavel Šulc logo aos dois minutos de partida, para festa dos torcedores na Generali Arena, em Praga. Na segunda etapa, Joachim Andersen igualou o marcador e levou a disputa da vaga para a prorrogação.

No tempo extra, um gol para cada lado. Krejic recolocou os mandantes em vantagem, enquanto Hogh voltou a empatar o placar. Nas penalidades, vitória da Tchéquia por 3 a 1.

continua após a publicidade

Grupo A
• México
• Coreia do Sul
• África do Sul
• Tchéquia

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

+ Aposte em diversos jogos de futebol pelo mundo!
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias