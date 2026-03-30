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Ex-Botafogo, Luiz Henrique é sincero sobre chance de jogar no Flamengo: 'Não posso falar'

Atacante está com a Seleção Brasileira para amistosos da Data-Fifa

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Lucas Bayer
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 30/03/2026
19:30
Atualizado há 1 minutos
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Campeão da Libertadores e do Brasileirão pelo Botafogo, em 2024, Luiz Henrique tem o nome constantemente ligado ao Flamengo, por conta de uma possível transferência para o clube rubro-negro. Em alta na Seleção Brasileira, o jogador do Zenit, da Rússia, foi questionado se jogaria pelo time da Gávea. O atacante foi sincero e explicou que não pode comentar o tema neste momento.

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- Não posso falar (risos). Eu não posso falar disso agora. Eu quero desempenhar o melhor no meu clube para depois decidir meu futuro com a minha família - disse Luiz Henrique, em entrevista ao canal "Goat".

O Flamengo esteve perto de um acordo com Luiz Henrique. Em 2024, o clube carioca demonstrou interesse no jogador, que na época vestia as cores do Real Bétis, da Espanha. O modelo desejado pelo Rubro-Negro era um empréstimo, o que não agradou aos espanhóis. Foi nesse momento que o Botafogo, de John Textor, entrou na negociação e contratou o atacante.

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Após conquistar os títulos pelo Botafogo, ele foi vendido ao Zenit por 35 milhões de euros (cerca de R$ 200 milhões na época). Atualmente, o clube russo aceita negociar o jogador por cerca de 40 milhões de euros (R$ 241 milhões).

Luiz Henrique durante o amistoso Brasil x França nos EUA (Foto: FRANCK FIFE / AFP)
Luiz Henrique, ex-Botafogo, comenta chance de jogar pelo Flamengo (Foto: Franck Fife/AFP)

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Flamengo pretende contratar Luiz Henrique?

Apesar da boa avaliação interna do nome de Luiz Henrique, o Flamengo não pretende, neste momento, fazer uma movimentação financeira desse porte. Vale destacar que, no início do ano, por exemplo, o Rubro-Negro contratou Lucas Paquetá por R$ 260 milhões.

Atualmente, Luiz Henrique está em alta pela Seleção Brasileira, após boa atuação contra a França. A expectativa, inclusive, é de que ele esteja no time titular no amistoso contra a Croácia, nesta terça-feira.

Para acompanhar as notícias do Flamengo, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real.

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