Imprensa critica estádio da decisão entre Bósnia e Itália: 'Velho e decadente'
Palco do confronto não terá tecnologia que vê se a bola passou da linha do gol ou não
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A poucas horas do confronto decisivo entre Bósnia e Itália pela última vaga europeia no Grupo B da Copa do Mundo, a imprensa italiana elevou o tom contra as condições do estádio Bilino Polje, em Zenica. Os jornais "Corriere dello Sport" e "Gazzetta dello Sport" destacaram a ausência da tecnologia da linha do gol (GLT) na arena bósnia e classificaram o local como "velho", "decadente" e "desconfortável".
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O Corriere dello Sport publicou que o estádio de Zenica não conta com a tecnologia da linha do gol, equipamento que elimina a polêmica sobre gols fantasmas. A ferramenta, que é opcional e depende da federação mandante, não foi instalada. Com isso, em caso de lances duvidosos na linha, o árbitro francês Clément Turpin terá que contar apenas com o VAR.
– O velho e decadente estádio Bilino Polje, em Zenica, não terá (porque não pode ter) essa tecnologia. O árbitro terá que se apoiar exclusivamente no VAR (e, dado o estado do estádio na cidade do aço, será um VAR antiquado, com Cross Air 3D e não SAOT para verificar impedimentos – publicou o jornal.
A Gazzetta dello Sport classificou a ausência da tecnologia como um "salto de quase 14 anos no tempo". O veículo lembrou que a Fifa começou a testar a linha do gol em 2012 e a implementou definitivamente em 2013. Desde então, a ferramenta se tornou padrão nas grandes competições, mas não obrigatória em eliminatórias.
Presidente do Comitê Italiano também criticou
A situação gerou reações na Itália. Luciano Buonfiglio, presidente do CONI (Comitê Olímpico Italiano), criticou as condições do palco do jogo decisivo.
– Esta partida certamente está acontecendo em um local bastante desconfortável. Estou surpreso que a federação internacional nos permita jogar nesses estádios – declarou.
A bola rola às 15h45 (de Brasília), com transmissão do SporTV. O vencedor do duelo garante vaga na Copa do Mundo de 2026 e entra no Grupo B, ao lado de Canadá, Suíça e Catar.
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