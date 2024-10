As eliminatórias sul-americanas têm o mesmo regulamento desde a Copa do Mundo de 1998. (Foto: Conmebol)







Publicada em 14/10/2024

As Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo são conhecidas por serem uma das competições mais disputadas e emocionantes do futebol mundial. Ao longo dos anos, o regulamento das Eliminatórias passou por várias mudanças, refletindo os esforços da CONMEBOL para tornar o torneio mais competitivo e justo para as seleções sul-americanas.

História e mudanças no regulamento

Desde o início das Eliminatórias Sul-Americanas, o formato tem sido ajustado para garantir um processo de classificação justo e inclusivo. Até os anos 90, o sistema de grupos era amplamente utilizado, onde as seleções eram divididas em diferentes grupos e os melhores classificados avançavam para a Copa do Mundo. Essa estrutura, no entanto, apresentava inconsistências devido à diferença de forças entre os grupos, levando a reclamações frequentes.

Em 1998, para a Copa do Mundo da França, a CONMEBOL adotou o sistema de pontos corridos, onde todas as seleções se enfrentam em turno e returno, semelhante a um campeonato de liga. Essa mudança trouxe maior equidade ao torneio, pois todas as seleções jogavam a mesma quantidade de partidas e enfrentavam os mesmos adversários em casa e fora. Esse formato continua a ser utilizado até hoje, sendo um dos mais justos e transparentes, proporcionando um verdadeiro reflexo do desempenho das equipes ao longo da competição.

Formato atual das eliminatórias sul-americanas

O formato das Eliminatórias Sul-Americanas atual é composto por 10 seleções (todas as associadas da CONMEBOL), que competem em 18 rodadas de jogos (turno e returno). Cada seleção joga contra todas as outras duas vezes, uma em casa e outra fora, totalizando 18 partidas por equipe. As seleções que terminam entre as seis melhores posições da tabela garantem vaga direta para a Copa do Mundo. A sétima colocada tem a oportunidade de disputar uma repescagem intercontinental, o que amplia as chances de classificação.

Uma mudança recente foi a ampliação do número de vagas disponíveis para a Copa do Mundo de 2026, a ser realizada nos Estados Unidos, México e Canadá. Com a expansão do torneio para 48 seleções, as Eliminatórias Sul-Americanas agora têm seis vagas diretas, além da vaga de repescagem. Essa mudança é significativa, pois aumenta a probabilidade de mais seleções sul-americanas garantirem vaga no Mundial, refletindo o alto nível do futebol na região.

Mudanças no critério de desempate

Outra mudança importante no regulamento ao longo dos anos diz respeito aos critérios de desempate. Até os anos 2000, em caso de igualdade de pontos, o saldo de gols e o número de vitórias eram os principais critérios para definir as colocações. Mais recentemente, a ordem dos critérios foi ajustada, passando a valorizar outros fatores, como o número de gols marcados. Essas mudanças visam incentivar um estilo de jogo mais ofensivo, premiando as seleções que se arriscam mais no ataque.

Características das eliminatórias sul-americanas

As Eliminatórias Sul-Americanas são amplamente consideradas as mais difíceis do mundo devido ao alto nível de competitividade entre as seleções, ao grande equilíbrio entre as equipes e aos diferentes tipos de condições climáticas e altitudes encontradas ao longo do continente. Jogos em locais como La Paz, na Bolívia, a mais de 3.600 metros de altitude, são desafios únicos que os jogadores enfrentam, o que faz das Eliminatórias da CONMEBOL um verdadeiro teste de resistência e habilidade.

Em resumo, as mudanças nas Eliminatórias Sul-Americanas têm como objetivo garantir maior justiça e equilíbrio competitivo entre as seleções, além de refletir a evolução do futebol mundial. Com as alterações mais recentes, espera-se que o torneio continue proporcionando grandes emoções aos torcedores e oportunidades de desenvolvimento para todas as seleções da América do Sul.