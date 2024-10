Jogadores com mais jogos pela Seleção da França

Hugo Lloris é o jogador com mais jogos pela França (Foto: Kirill KUDRYAVTSEV AFP)







Publicada em 12/10/2024

Seleção bicampeã do mundo com títulos em 1998 e em 2018, a França é indiscutivelmente uma das mais tradicionais do mundo. A tradicionalidade que a Seleção Francesa carrega também traz diversos jogadores talentosos que marcaram história pela equipe nacional. O Lance! traz a lista dos atletas com mais jogos pela França.

O goleiro Hugo Lloris é o atleta com mais jogos disputados pela França; veja a lista completa (Foto: FRANCK FIFE / AFP)

Confira a lista com os 10 jogadores com mais jogos pela França

10º lugar: Karim Benzema - 97 jogos

O décimo jogador com mais jogos pela França é Karim Benzema, atacante que é ídolo do Real Madrid. Afastado por alguns anos da seleção de seu país devido a problemas com outros jogadores franceses, ele realizou 97 jogos. O melhor do mundo em 2021 jogou em três Eurocopas mas em apenas uma Copa do Mundo, vencendo uma Nations League em 2021.

9º lugar: Didier Deschamps - 103 jogos

O nono colocado da lista é Didier Deschamps, com 103 jogos feitos pela França. Capitão da seleção na primeira conquista do mundo, ele é um dos poucos a ganhar a Copa do Mundo como jogador e como treinador (em 1998 e em 2018, respectivamente). Ele ainda veio a conquistar uma Eurocopa no ano de 2000.

8º lugar: Patrick Vieira - 107 jogos

O oitavo jogador com mais jogos pela França é Patrick Vieira, com 107 jogos disputados pela Seleção Francesa. Ele também estava presente nas conquistas da Copa do Mundo de 1998 e na da Eurocopa no ano de 2000. O volante esteve presente em três Copas do Mundo e em três Campeonatos Europeus.

7º lugar: Zinédine Zidane - 108 jogos

Em sétimo lugar se encontra o ídolo francês Zinédine Zidane, com 107 partidas feitas por sua equipe nacional. O meia foi campeão do mundo com a Seleção Francesa em 1998, além de também ter ganho a Euro de 2000. O melhor do mundo em 1998 esteve presente em três Copas do Mundo e em três Eurocopas.

6º lugar: Marcel Desailly - 116 jogos

O sexto jogador com mais jogos pela França é o zagueiro Marcel Desailly, com 116 jogos feitos por sua seleção. Mais um atleta que foi campeão mundial em 1998 e europeu em 2000. Ele foi convocado para três Copas do mundo e em dois Campeonatos Europeus.

5º lugar: Thierry Henry - 123 jogos

O quinto jogador com mais jogos pela França é o icônico atacante ídolo do Arsenal, Thierry Henry, com 123 jogos disputados. Mais um da lista campeão do mundo e europeu com sua seleção, ele participou de quatro Copas do Mundo e de três Eurocopas.

Atacante que foi técnico da Seleção Francesa nas Olimpíadas, Thierry Henry figura na lista dos jogadores com mais jogos pela França (Foto: Philippe LOPEZ / AFP)

4º lugar: Antoine Griezmann - 137 jogos

O quarto colocado da lista é Antoine Griezmann, com 137 partidas feitas pela Seleção Francesa. O atacante ganhou a Copa do Mundo de 2018, na Rússia, com a França, além de também ter ganhou a Nations League de 2021. Ele chegou a disputar outros dois mundiais e três Campeonatos Europeus.

3º lugar: Olivier Giroud - 137 jogos

Abrindo o pódio da lista, Olivier Giroud disputou 137 jogos por sua seleção. O atacante também esteve presente no plantel campeão do mundo em 2018 e da Nations League em 2021. No total, o atleta tem em seu currículo quatro convocações para três Copas do Mundo e para quatro Eurocopas.

2º lugar: Lilian Thuram - 142 jogos

O segundo jogador com mais jogos pela França é o zagueiro Lilian Thuram, com 142 aparições. O atleta fez parte da geração campeã do mundo em 1998 e da Europa no ano de 2000. Ele chegou a ser convocado para quatro Campeonatos Europeus e para três Copas do Mundo por sua seleção.

1º lugar: Hugo Lloris - 145 jogos

O jogador com mais jogos pela França é o goleiro Hugo Lloris, com 145 partidas disputadas ao longo de sua carreira por sua seleção. Titular e capitão da equipe campeã do mundo em 2018, o atleta também ganhou uma Nations League pela França em 2021, além de disputar quatro Copas do Mundo e três Eurocopas.