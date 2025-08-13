Quem é a joia da base do Santos convocado para seleção argentina?
Atacante já se encontra com a equipe e participa da preparação
O atacante Ignacio Pereira, do Sub-15 do Santos, foi convocado para defender a Seleção Argentina na disputa da Liga Evolución, que será realizada no Paraguai entre os dias 24 de setembro e 6 de outubro.
Ignacio chegou ao Santos em 2023 para reforçar o elenco sub-13, tendo sua contratação conduzida pelo então coordenador técnico Rodrigo Carvalho. Natural de Roque Saenz Peña, na província de Chaco, Argentina.
Antes de se estabelecer em Santos com a família, Ignacio morou no Rio Grande do Sul. Filho de mãe argentina e pai brasileiro, possui dupla nacionalidade e acumula passagens pelas divisões de base do Grêmio e do Juventude, experiência que reforça seu desenvolvimento como promessa ofensiva.
Com faro de gol e protagonismo nas competições estaduais, Ignacio se firmou como principal referência ofensiva do time nas últimas temporadas. Em 2023, foi artilheiro do Campeonato Paulista Sub-13 com 15 gols, e no ano seguinte repetiu o feito no Sub-14, balançando as redes em 10 oportunidades.
Em 2025, o atacante marcou oito vezes em 11 jogos pelo Paulista Sub-15.
Disputa de Ignacio na Liga Evolución
A competição terá como sedes o CARDE e o CARFEM, em Ypané, além do CADIF e do Mini Cadif, localizados em Luque. O atacante do Santos já está na capital argentina e mantém a rotina de treinos com a seleção sub-15 do país enquanto aguarda o início dos jogos.
— Estou muito feliz por essa primeira convocação! É um momento especial para mim e para minha família e um sonho que está se tornando realidade. Quero aproveitar cada segundo para aprender nesse período e crescer como jogador — disse Ignacio.
Confira a lista completa dos convocados
- Valentín Céspedes (San Lorenzo)
- Maximiliano Bravo (San Lorenzo)
- Santino Cicliani (Independiente)
- Tobías Villamayor (Lanús)
- Ezequiel Ramírez (Boca Juniors)
- Diego Ruiz Díaz (Newell's Old Boys)
- Leonardo Lozada (Vélez Sarsfield)
- David Monte (San Lorenzo)
- Joaquín Bravo (Talleres)
- Mateo Rivero (Argentinos Juniors)
- Genaro Puigdelibol (San Lorenzo)
- Thiago de Oliveira (Huracán)
- Giovanni Rubortone (Newell's Old Boys)
- Augusto Valenzuela (Rosario Central)
- Benjamín Vallejos (Newell's Old Boys)
- Román González (Racing Club)
- Lautaro Acevedo (Argentinos Juniors)
- Ignacio Pereira (Santos)
- Bautista Giménez (River Plate)
- Gianfranco Ledestre (River Plate)
- Matheo León (Argentinos Juniors)
- Valentín Sayago (River Plate)
- Tobías Ojeda (Lanús)
- Nicolás Molina (Belgrano)
- Joaquín Gómez (River Plate)
- Bladimir Moreyra (Rosario Central)
