Quem é a joia da base do Santos convocado para seleção argentina?

Atacante já se encontra com a equipe e participa da preparação

Ignacio chegou ao Santos em 2023 (Foto: Reprodução)
imagem cameraIgnacio chegou ao Santos em 2023 (Foto: Reprodução)
Guilherme Lesnok
São Paulo (SP)
Dia 13/08/2025
14:28
O atacante Ignacio Pereira, do Sub-15 do Santos, foi convocado para defender a Seleção Argentina na disputa da Liga Evolución, que será realizada no Paraguai entre os dias 24 de setembro e 6 de outubro.

Ignacio chegou ao Santos em 2023 para reforçar o elenco sub-13, tendo sua contratação conduzida pelo então coordenador técnico Rodrigo Carvalho. Natural de Roque Saenz Peña, na província de Chaco, Argentina.

Antes de se estabelecer em Santos com a família, Ignacio morou no Rio Grande do Sul. Filho de mãe argentina e pai brasileiro, possui dupla nacionalidade e acumula passagens pelas divisões de base do Grêmio e do Juventude, experiência que reforça seu desenvolvimento como promessa ofensiva.

Com faro de gol e protagonismo nas competições estaduais, Ignacio se firmou como principal referência ofensiva do time nas últimas temporadas. Em 2023, foi artilheiro do Campeonato Paulista Sub-13 com 15 gols, e no ano seguinte repetiu o feito no Sub-14, balançando as redes em 10 oportunidades. 

Em 2025, o atacante marcou oito vezes em 11 jogos pelo Paulista Sub-15.

O atacante marcou oito gols em 2025 (Foto: Reprodução)
O atacante marcou oito gols em 2025 (Foto: Reprodução)

Disputa de Ignacio na Liga Evolución

A competição terá como sedes o CARDE e o CARFEM, em Ypané, além do CADIF e do Mini Cadif, localizados em Luque. O atacante do Santos já está na capital argentina e mantém a rotina de treinos com a seleção sub-15 do país enquanto aguarda o início dos jogos.

— Estou muito feliz por essa primeira convocação! É um momento especial para mim e para minha família e um sonho que está se tornando realidade. Quero aproveitar cada segundo para aprender nesse período e crescer como jogador — disse Ignacio.

Confira a lista completa dos convocados

  1. Valentín Céspedes (San Lorenzo)
  2. Maximiliano Bravo (San Lorenzo)
  3. Santino Cicliani (Independiente)
  4. Tobías Villamayor (Lanús)
  5. Ezequiel Ramírez (Boca Juniors)
  6. Diego Ruiz Díaz (Newell's Old Boys)
  7. Leonardo Lozada (Vélez Sarsfield)
  8. David Monte (San Lorenzo)
  9. Joaquín Bravo (Talleres)
  10. Mateo Rivero (Argentinos Juniors)
  11. Genaro Puigdelibol (San Lorenzo)
  12. Thiago de Oliveira (Huracán)
  13. Giovanni Rubortone (Newell's Old Boys)
  14. Augusto Valenzuela (Rosario Central)
  15. Benjamín Vallejos (Newell's Old Boys)
  16. Román González (Racing Club)
  17. Lautaro Acevedo (Argentinos Juniors)
  18. Ignacio Pereira (Santos)
  19. Bautista Giménez (River Plate)
  20. Gianfranco Ledestre (River Plate)
  21. Matheo León (Argentinos Juniors)
  22. Valentín Sayago (River Plate)
  23. Tobías Ojeda (Lanús)
  24. Nicolás Molina (Belgrano)
  25. Joaquín Gómez (River Plate)
  26. Bladimir Moreyra (Rosario Central)

circulo com pontos dentroTudo sobre

