Uruguai e Argentina se enfrentam nesta sexta-feira (1º), às 21h (horário de Brasília), na disputa pelo terceiro lugar da Copa América Feminina 2025. A partida será realizada no Estádio Casa Blanca, em Quito, e terá transmissão ao vivo pelo Sportv (TV por assinatura) e pelo Globoplay (para assinantes).

As duas seleções já se encontraram na fase de grupos, pela segunda rodada, quando a Argentina venceu o Uruguai por 1 a 0. Agora, voltam a se enfrentar em busca de um lugar no pódio do torneio.

Formiga aconselha jovens talentos da Seleção: 'Não se acomodar'

A campanha argentina começou de forma impecável. A equipe venceu os três jogos da primeira fase, marcou seis gols e sofreu apenas um. Na última rodada, derrotou o Equador por 2 a 0 com gols de Kishi Nuñez e Florencia Bonsegundo. Na semifinal, empatou com a Colômbia e acabou eliminada nos pênaltis.

Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

O Uruguai também teve bom desempenho na fase de grupos. Com sete pontos em quatro jogos, terminou na vice-liderança do Grupo A. A equipe celeste venceu dois jogos, empatou um e perdeu outro — justamente para a Argentina. Na semifinal, o time uruguaio foi superado pelo Brasil por 5 a 1, em jogo marcado por uma atuação dominante das brasileiras.

Confira as informações do jogo entre Uruguai x Argentina

✅ FICHA TÉCNICA

Uruguai x Argentina - Disputa do terceiro lugar da Copa América Feminina

📆 Data e horário: sexta-feira, 1º de agosto, às 21h (horário de Brasília)

📍 Local: Casa Blanca, em Quito

📺 Onde assistir: Sportv (canal fechado) e Globoplay (para assinantes)

⚽PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

URUGUAI: Agustina Sánchez; Ángela Gómez (Fitipaldi), Daiana Farías (Barone), Yannel Correa, Juliana Vieira e Alaides Paz (Pilar González); Ximena Velazco e Stephanie Lacoste; Wendy Carballo, Belén Aquino e Esperanza Pizarro. Técnico: Ariel Longo.

ARGENTINA: Pereyra; Roggerone, Braun, Cometti e Martín; Soriano, Falfán, Preininger e Pereyra; Rodríguez e Bonsegundo. Técnico: Germán Portanova.