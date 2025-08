Em situações opostas no Brasileirão, Vitória e Palmeiras se enfrentam às 19h30 deste domingo (horário de Brasília), no Barradão, pela 18ª rodada. A partida terá transmissão ao vivo pelo canal Premiere.

Enquanto o Vitória é o 15º colocado, com 17 pontos, o Palmeiras briga no topo e está na terceira posição, com 32.

Ficha do jogo VIT PAL 18ª rodada Campeonato Brasileiro Data e Hora Domingo, 3 de agosto, às 19h30 (horário de Brasília) Local Barradão, Salvador Árbitro Davi De Oliveira Lacerda (ES) Assistentes Victor Hugo Imazu dos Santos (PR) e Douglas Pagung (ES) Var Paulo Renato Moreira da Silva Coelho (RJ) Onde assistir

Como chega o Vitória?

Sem perder há quatro jogos sob o comando de Fábio Carille, o Rubro-Negro vem de dois empates consecutivos, o últimos deles contra o Mirassol, por 1 a 1, fora de casa. Mesmo com uma leve melhora apresentada depois da chegada do novo treinador, o Vitória segue em situação complicada na tabela e tenta surpreender o Palmeiras após uma semana cheia de treinamentos para respirar na luta contra a zona de rebaixamento.

O Vitória segue com os desfalques de Jamerson, Neris e Kauan Coutinho, que se recuperam de lesão. Por outro lado, Carille terá o retorno de Erick, que cumpriu suspensão no último sábado.

Os reforços recém-chegados Aitor Cantalapiedra, Rúben Ismael e Romarinho já estão regularizados e podem estrear contra o Verdão.

Fábio Carille comanda treino do Vitória (Foto: Victor Ferreira / EC Vitória)

Como vem o Palmeiras?

Já o Palmeiras briga na parte de cima da tabela, mas vive uma semana de atenções divididas. Ao mesmo tempo que o time quer encostar na liderança do Brasileirão, é preciso pensar na decisão das oitavas de final da Copa do Brasil contra o Corinthians. No Derby de ida, na Neo Química Arena, o Verdão perdeu por 1 a 0. A partida de volta está marcada para as 21h30 desta quarta-feira (horário de Brasília), no Allianz Parque.

Por isso, a expectativa é que o Palmeiras jogue contra o Vitória com um time misto ou reserva, já que alguns titulares nem viajaram. Atletas da base também podem ser acionados no Barradão, a exemplo do atacante Luighi. Já Raphael Veiga, que perdeu espaço na equipe titular, deve entrar em campo.

Felipe Anderson, recuperado de inflamação no quadril, participou do último treino e vira opção. Já os zagueiros Murilo e Bruno Fuchs se recuperam de lesão e são dúvida.

Abel Ferrira comanda o último treino do Palmeiras antes de enfrentar o Vitória, no Barradão. (Foto: Foto: Cesar Greco/Palmeiras)

Confira arbitragem, onde assistir e prováveis times de Vitória x Palmeiras

VITÓRIA X PALMEIRAS

18ª RODADA - CAMPEONATO BRASILEIRO

📆 Data e horário: domingo, 3 de agosto de 2025, às 19h30 (de Brasília);

📍 Local: Barradão, em Salvador;

📺 Onde assistir Vitória x Palmeiras: Premiere;

🟨 Árbitro: Davi De Oliveira Lacerda (ES);

🚩 Assistentes: Victor Hugo Imazu dos Santos (PR) e Douglas Pagung (ES);

🖥️ VAR: Paulo Renato Moreira da Silva Coelho (RJ).

⚽ Prováveis escalações

VITÓRIA (Técnico: Fábio Carille):

Lucas Arcanjo; Raúl Cáceres, Lucas Halter, Zé Marcos e Maykon Jesus; Baralhas, Ronald e Matheuzinho; Erick, Lucas Braga (Osvaldo ou Willian Oliveira) e Renato Kayzer.

PALMEIRAS (Técnico: Abel Ferreira):

Weverton (Marcelo Lomba); Marcos Rocha, Gustavo Gómez (Benedetti), Micael e Vanderlan; Emiliano Martínez, Allan e Raphael Veiga; Facundo Torres, Luighi e Flaco López.