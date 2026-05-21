menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsSão Paulo

São Paulo chega a 13 Copas do Mundo seguidas com 'crias' na Seleção

Tricolor tem dois criados na base nesta convocação

966788f4-4774-4f65-9a21-7ba6b26a46b3_IMG_5740_08128 (1) 1
Izabella Giannola
São Paulo (SP)
Dia 21/05/2026
06:00
Favorite o Lance! no Google
Casemiro - Seleção Brasileira
imagem cameraCasemiro foi revelado na base do São Paulo (Foto: @rafaelribeirorio/CBF)
  • Matéria
  • Mais Notícias
Conteúdo Especial
Carregando conteúdo especial...

A convocação da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo de 2026 teve, mais uma vez, representantes formados em Cotia. Casemiro e Éderson apareceram entre os 26 escolhidos de Carlo Ancelotti e mantiveram a tradição do São Paulo como um dos principais reveladores da equipe nacional. Já é a 13ª Copa seguida neste cenário. Casemiro segue como um dos líderes do elenco brasileiro, enquanto Éderson aparece como substituto imediato na meta.

continua após a publicidade

Mas os números também ajudam a explicar uma mudança no futebol brasileiro. Se historicamente o Tricolor esteve entre os maiores fornecedores da Seleção, hoje vê clubes como Flamengo e Palmeiras consolidarem uma presença mais constante e contemporânea no ciclo da equipe nacional.

Tradição anterior ao CT de Cotia

O São Paulo segue reconhecido nacionalmente como uma das principais referências na formação de atletas no futebol brasileiro. O Centro de Formação de Atletas Presidente Laudo Natel, em Cotia, inaugurado em 2005, tornou-se modelo símbolo.

continua após a publicidade

Desde então, jogadores formados ali, como Oscar, Hernanes, Casemiro, Éderson, Éder Militão e Antony, já participaram de Copas do Mundo. Além disso, outros revelados importantes, como Rodrigo Caio, Lucas Moura, Beraldo e Gabriel Sara, tiveram participações importantes durante os ciclos, apesar de nunca terem ido à Copa.

Porém, mesmo antes da fundação do CT de Cotia, o Tricolor já estava há muitas Copas fornecendo jogadores revelados ali para a Seleção, como Zé Sérgio, Serginho Chulapa, Müller, Silas, Cafu, Ronaldão, Denílson, Doriva, Kaká e Júlio Baptista.

continua após a publicidade
Brasil x Gana - Antony - Seleção Brasileira
(Foto: Lucas Figueiredo / CBF)

Ranking histórico de jogadores revelados convocados para Copas

Flamengo — 35
São Paulo — 32
Internacional — 23
Santos — 21
Fluminense — 20
Botafogo — 19
Vasco — 19
Corinthians — 17
América-RJ — 14
Cruzeiro — 12

A distância para o Flamengo era pequena até 2022, mas a convocação de 2026 ampliou a diferença. O clube carioca colocou novamente três jogadores formados em casa na lista de Ancelotti: Vini Jr., Lucas Paquetá e Wesley.

Lance!

Treze Copas do Mundo seguidas com revelados pelo São Paulo

Mesmo antes de Cotia, o São Paulo praticamente transformou a presença em Copas em uma tradição contínua. Desde 1978, o clube teve ao menos um jogador revelado convocado para todas as edições do Mundial:

  • 1978 — Zé Sérgio
  • 1982 — Serginho Chulapa
  • 1986 — Müller e Silas
  • 1990 — Müller e Silas
  • 1994 — Cafu, Ronaldão e Müller
  • 1998 — Cafu, Denílson e Doriva
  • 2002 — Cafu, Kaká e Denílson
  • 2006 — Cafu e Kaká
  • 2010 — Kaká e Júlio Baptista
  • 2014 — Oscar e Hernanes
  • 2018 — Casemiro
  • 2022 — Casemiro, Éderson, Éder Militão e Antony
  • 2026 — Casemiro e Éderson

Estes dados foram recolhidos do Lance! via acervo histórico de Michael Serra, historiador do São Paulo.

Jogadores revelados pelo São Paulo com mais Copas

  • Cafu — 4 (1994, 1998, 2002 e 2006)
  • Kaká — 3 (2002, 2006 e 2010)
  • Mauro Ramos — 3 (1954, 1958 e 1962)
  • Müller — 3 (1986, 1990 e 1994)
  • Casemiro — 3 (2018, 2022 e 2026)

Caso Bremer

Convocado, Bremer também entra na lista dos jogadores que passaram por Cotia. No entanto, foi uma passagem rápida, entre 2015 e 2016. O maior tempo de base do jogador foi no Atlético-MG.

Bremer chegou às categorias de base do Atlético em 2017, já para integrar a equipe sub-20. No mesmo ano, conquistou a Copa do Brasil da categoria e foi um dos destaques da campanha. Em julho daquela temporada, o zagueiro fez sua estreia pelo time principal, no qual rapidamente se firmou entre os titulares.

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias