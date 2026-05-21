São Paulo chega a 13 Copas do Mundo seguidas com 'crias' na Seleção

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A convocação da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo de 2026 teve, mais uma vez, representantes formados em Cotia. Casemiro e Éderson apareceram entre os 26 escolhidos de Carlo Ancelotti e mantiveram a tradição do São Paulo como um dos principais reveladores da equipe nacional. Já é a 13ª Copa seguida neste cenário. Casemiro segue como um dos líderes do elenco brasileiro, enquanto Éderson aparece como substituto imediato na meta.

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Mas os números também ajudam a explicar uma mudança no futebol brasileiro. Se historicamente o Tricolor esteve entre os maiores fornecedores da Seleção, hoje vê clubes como Flamengo e Palmeiras consolidarem uma presença mais constante e contemporânea no ciclo da equipe nacional.

Tradição anterior ao CT de Cotia

O São Paulo segue reconhecido nacionalmente como uma das principais referências na formação de atletas no futebol brasileiro. O Centro de Formação de Atletas Presidente Laudo Natel, em Cotia, inaugurado em 2005, tornou-se modelo símbolo.

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Desde então, jogadores formados ali, como Oscar, Hernanes, Casemiro, Éderson, Éder Militão e Antony, já participaram de Copas do Mundo. Além disso, outros revelados importantes, como Rodrigo Caio, Lucas Moura, Beraldo e Gabriel Sara, tiveram participações importantes durante os ciclos, apesar de nunca terem ido à Copa.

Porém, mesmo antes da fundação do CT de Cotia, o Tricolor já estava há muitas Copas fornecendo jogadores revelados ali para a Seleção, como Zé Sérgio, Serginho Chulapa, Müller, Silas, Cafu, Ronaldão, Denílson, Doriva, Kaká e Júlio Baptista.

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(Foto: Lucas Figueiredo / CBF)

Ranking histórico de jogadores revelados convocados para Copas

Flamengo — 35

São Paulo — 32

Internacional — 23

Santos — 21

Fluminense — 20

Botafogo — 19

Vasco — 19

Corinthians — 17

América-RJ — 14

Cruzeiro — 12

A distância para o Flamengo era pequena até 2022, mas a convocação de 2026 ampliou a diferença. O clube carioca colocou novamente três jogadores formados em casa na lista de Ancelotti: Vini Jr., Lucas Paquetá e Wesley.

Treze Copas do Mundo seguidas com revelados pelo São Paulo

Mesmo antes de Cotia, o São Paulo praticamente transformou a presença em Copas em uma tradição contínua. Desde 1978, o clube teve ao menos um jogador revelado convocado para todas as edições do Mundial:

1978 — Zé Sérgio

1982 — Serginho Chulapa

1986 — Müller e Silas

1990 — Müller e Silas

1994 — Cafu, Ronaldão e Müller

1998 — Cafu, Denílson e Doriva

2002 — Cafu, Kaká e Denílson

2006 — Cafu e Kaká

2010 — Kaká e Júlio Baptista

2014 — Oscar e Hernanes

2018 — Casemiro

2022 — Casemiro, Éderson, Éder Militão e Antony

2026 — Casemiro e Éderson

Estes dados foram recolhidos do Lance! via acervo histórico de Michael Serra, historiador do São Paulo.

Jogadores revelados pelo São Paulo com mais Copas

Cafu — 4 (1994, 1998, 2002 e 2006)

Kaká — 3 (2002, 2006 e 2010)

Mauro Ramos — 3 (1954, 1958 e 1962)

Müller — 3 (1986, 1990 e 1994)

Casemiro — 3 (2018, 2022 e 2026)

Caso Bremer

Convocado, Bremer também entra na lista dos jogadores que passaram por Cotia. No entanto, foi uma passagem rápida, entre 2015 e 2016. O maior tempo de base do jogador foi no Atlético-MG.

Bremer chegou às categorias de base do Atlético em 2017, já para integrar a equipe sub-20. No mesmo ano, conquistou a Copa do Brasil da categoria e foi um dos destaques da campanha. Em julho daquela temporada, o zagueiro fez sua estreia pelo time principal, no qual rapidamente se firmou entre os titulares.