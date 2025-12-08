Copa do Mundo terá Egito x Irã como celebração ao orgulho LGBTQ+ em Seattle

A Copa do Mundo de 2026 ainda não começou, mas um dos jogos promete ser cercado de simbolismo — e de polêmica. O comitê organizador local em Seattle confirmou que a partida entre Egito e Irã, marcada para 26 de junho de 2026, no Lumen Field, será realizada como parte das celebrações do orgulho LGBTQ+ da cidade.

Os planos para o "Pride Match" foram traçados antes do sorteio da Copa e, portanto, sem conhecimento das seleções envolvidas. Após a definição da tabela, o jogo de Seattle ficou confirmado como Egito x Irã, confronto do Grupo G, enquanto o outro duelo cogitado para a mesma data — Nova Zelândia x Bélgica — foi alocado para Vancouver.

A coincidência colocou os organizadores diante de um contexto delicado. Tanto Egito quanto Irã criminalizam relações entre pessoas do mesmo sexo. A data cai dois dias antes do aniversário da Rebelião de Stonewall, marco histórico do movimento LGBTQ+ nos Estados Unidos. Procurada pela reportagem do Lance!, a Fifa não comentou o caso.

Para coordenar as ações, foi criado o Pride Match Advisory Committee (PMAC), encarregado de orientar toda a comunicação, ativações comunitárias e programação cultural do evento. O grupo também fornecerá conselhos estratégicos e ajudará a definir prioridades informadas pela comunidade, além de promover oportunidades para empresas locais de propriedade LGBTQIA+.

Apesar da sensibilidade que envolve o confronto, o comitê da cidade Seattle para a Copa do Mundo informa em seu site que o objetivo da partida é "promover inclusão e visibilidade dentro da comunidade global do futebol" e "celebrar as comunidades LGBTQIA+ de Washington".

A Copa do Mundo de 2026 será a maior já realizada, com 48 seleções, 104 partidas e 16 cidades-sede distribuídas entre Estados Unidos, Canadá e México.