Com Gyökeres, Isak e Elanga, Suécia anuncia convocação para a Copa do Mundo
Comandada por Graham Potter, a Seleção enfrenta Holanda, Japão e Tunísia pelo Grupo F
A seleção da Suécia anunciou nesta terça-feira (12) a lista dos jogadores convocados para a disputa da Copa do Mundo de 2026. Os suecos apostarão em grandes nomes do futebol europeu, como os atacantes Alexander Isak , do Liverpool, Viktor Gyökeres , do Arsenal, e Anthony Elanga, do Newcastle.
A Suécia vai embalada para a Copa do Mundo após classificação na repescagem das eliminatórias europeias. Após ausência no Catar, a equipe do técnico Graham Potter quer seguir em boa fase recente e vai atrás do sonho de repetir os feitos que ocorreram nos Estados Unidos, em 1994, quando alcançaram o terceiro lugar. Essa será a 13ª edição com a presença sueca na Copa do Mundo.
A Seleção está no Grupo F da Copa e estreia na competição contra a Tunísia, dia 14 de junho, no Estádio BBVA, em Guadalupe, no México. Holanda e Japão completaram o grupo.
Confira os convocados da Suécia para a Copa do Mundo:
Goleiros
Viktor Johansson (Stoke City)
Kristoffer Nordfeldt (AIK)
Jacob Widell Zetterström (Derby Country)
Defensores
Hjalmar Ekdal (Burley)
Gabriel Gudmundsson (Leeds United)
Isak Hien (Atalanta)
Emil Holm (Juventus)
Gustaf Lagerbielke (Braga)
Victor Nilsson Lindelöf (Aston Villa)
Eric Smith (St. Pauli)
Carl Starfelt (Celta de Vigo)
Elliot Stroud (Mjällby )
Daniel Svensson (Borussia Dortmund)
Meio-campistas
Yasin Ayari (Brigton)
Besfort Zeneli (Union St-Gilloise)
Jasper Karlström (Udinese)
Lucas Bergvall (Tottenham)
Ken Sema (Pafos)
Atacantes
Viktor Gyökeres (Arsenal)
Gustaf Nilsson (Club Brugge)
Benjamin Nygren (Celtic)
Anthony Elanga (Nescastle)
Alexander Isak (LIverpool)
Alexander Bernhardsson (Holstein Kiel)
