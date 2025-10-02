menu hamburguer
Campeão do mundo se aproxima de acerto para dirigir seleção classificada para a Copa

Treinador terá poucos jogos até o início do Mundial de 2026

Captura-de-Tela-2023-11-29-as-1-8-aspect-ratio-1024-1024
João Brandão
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 02/10/2025
14:47
Jogadores do Uzbequistão comemoram vaga para a Copa do Mundo de 2026
imagem cameraJogadores do Uzbequistão comemoram vaga para a Copa do Mundo de 2026 (Foto: Fadel Senna/AFP)
Campeão do mundo, Fabio Cannavaro se aproxima de um acerto para dirigir o Uzbequistão, que está classificado para a Copa de 2026. Segundo o jornalista Fabrizio Romano, o italiano possui um acerto verbal com a entidade asiática.

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Na Data Fifa de outubro, o Uzbequistão tem amistosos programados contra o Kuwait e Uruguai visando a preparação para a Copa do Mundo de 2026. No entanto, Cannavaro talvez só assuma a equipe após os dois jogos.

Na sequência, o Uzbequistão realizará amistosos em novembro e em março antes do início da Copa do Mundo, nos Estados Unidos, México e Canadá. A futura equipe de Cannavaro conquistou sua vaga no principal torneio de futebol em junho através das Eliminatórias da Ásia.

Essa será a primeira vez que o Uzbequistão participará de uma Copa do Mundo em sua história após uma campanha positiva nas Eliminatórias. Em 10 partidas, a equipe conquistou seis vitórias, um empate e sofreu apenas três derrotas na 3ª fase da competição.

Ponto forte do Uzbequistão nas Eliminatórias da Copa

O Uzbequistão encerrou a 3ª fase das Eliminatórias da Copa do Mundo com a segunda melhor defesa, tendo sofrido apenas sete gols. Um dos protagonistas do sistema é Kushanov, que atua no Manchester City.

📲De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

Fabio Cannavaro em premiação do The Best da Fifa (Foto: Franck Fife/AFP)
