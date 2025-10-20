Rei do Marrocos exalta conquista do Mundial Sub-20: ‘Honra ao país’

A vitória do Marrocos por 2 a 0 sobre a Argentina na final da Copa do Mundo Sub-20 deu à seleção africana seu primeiro título mundial no futebol, o que motivou uma mensagem entusiasmada do rei Mohammed VI, que comanda o país há 26 anos. Logo após o título do Mundial Sub-20, o monarca emitiu comunicado exaltando o "brilhantismo" da equipe.

Para se sagrar campeão mundial, o Marrocos se classificou em primeiro lugar na fase grupos — o que incluiu uma vitória por 2 a 1 sobre o Brasil —, e passou por Coreia do Sul, Estados Unidos e França nos playoffs, até bater os argentinos na decisão.

"Elogiamos este brilhantismo esportivo, fruto abençoado de sua elevada autoconfiança e firme crença em suas habilidades e competências, e do espírito de solidariedade e harmonia demonstrados, bem como de seu excelente desempenho profissional ao longo deste torneio. Vocês honraram seu país e sua juventude, e o representaram, assim como nosso continente africano, da melhor maneira possível", exaltou Mohammed VI, em comunicado enviado à seleção marroquina logo após o título.

Além do título do Mundial Sub-20, o Marrocos também se destacou com duas premiações individuais. O atacante Othmane Maamma, do Watford, da Inglaterra, ganhou a Bola de Ouro de melhor jogador do torneio. E o centroavante Yassir Zabiri, do Famalicão, de Portugal, ficou com a Bola de Prata. Zabiri foi o autor dos dois gols da vitória sobre a Argentina.

Conquista do Mundial Sub-20 reforça crescimento do Marrocos no futebol

O rei Mohammed VI é um grande entusiasta do futebol. Há 17 anos, ele transformou o desenvolvimento do esporte em política de Estado, fato que ajudou a transformar o futebol no Marrocos.

A ascensão marroquina no futebol, que além da conquista do Mundial Sub-20 tem a histórica presença na semifinal da Copa do Mundo de 2022, é explicada pelo forte investimento em infraestrutura esportiva no país. Um exemplo é a Academia de Futebol Mohammed VI. Criada no fim dos anos 2000, ela ocupa uma área de 18 hectares em Salé, no noroeste do Marrocos. Lá, 50 jovens entre 13 e 18 anos têm infraestrutura completa para estudos e desenvolvimento do futebol.