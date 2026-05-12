menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsVasco

Jogador do Vasco aparece em pré-lista da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo

Paulo Henrique já foi convocado por Ancelotti e marcou gol pela Amarelinha

Pedro Cobalea
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 12/05/2026
13:38
Favorite o Lance! no Google
Jogadores do Vasco antes da partida contra o Remo (Foto: Matheus Lima/Vasco)
imagem cameraJogadores do Vasco antes da partida contra o Remo (Foto: Matheus Lima/Vasco)
  • Matéria
  • Mais Notícias

O treinador da Seleção Brasileira, Carlo Ancelotti, enviou à Fifa, nesta segunda-feira (11), a pré-lista para a Copa do Mundo de 2026. O Lance! apurou que o Vasco está representado pelo lateral-direito Paulo Henrique, que já recebeu oportunidade com a Amarelinha sob o comando do treinador italiano.

continua após a publicidade

O jogador foi convocado na Data Fifa de outubro de 2025 após o corte de Wesley para os amistosos diante da Coreia do Sul e Japão. Na vitória sobre os sul-coreanos, Paulo Henrique começou no banco de reservas e atuou por cerca de 20 minutos, deixando boa impressão. Já contra os japoneses, Ancelotti promoveu mudanças na equipe titular e deu oportunidade ao vascaíno desde o início da partida.

➡️Compactação, menos faltas e organização: a mudança defensiva do Vasco com Renato Gaúcho

Foi justamente nesse confronto que o lateral chamou mais atenção. Paulo Henrique marcou o gol que abriu o placar para o Brasil, embora a Seleção tenha sofrido a virada e acabado derrotada por 3 a 1. Mesmo com o resultado negativo, a atuação individual do jogador foi vista de forma positiva pela comissão técnica.

continua após a publicidade
Paulo Henrique comemora gol pelo Brasil diante do Japão (Foto: Yuichi YAMAZAKI / AFP)
Lateral do Vasco, Paulo Henrique comemora gol pelo Brasil diante do Japão (Foto: Yuichi YAMAZAKI / AFP)

Apesar da presença na pré-lista, Paulo Henrique já viveu momentos melhores com a camisa do Vasco. Na época da convocação, o lateral atravessava uma das fases mais consistentes da carreira. Atualmente, o desempenho segue regular, mas já não apresenta o mesmo destaque de meses atrás.

➡️ Tudo sobre o Gigante agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Vasco

Carlo Ancelotti fará a convocação oficial da Seleção Brasileira na próxima segunda-feira (13), na sede da Confederação Brasileira de Futebol, na Barra da Tijuca. O treinador poderá chamar 26 jogadores para a Copa do Mundo, que terá início no dia 11 de junho. A estreia brasileira está marcada para o dia 13, às 19h (de Brasília), contra o Marrocos.

continua após a publicidade

Para acompanhar as notícias do Vasco, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real.

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias