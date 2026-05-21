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Dois dias após amargar a frustração por ficar fora da lista de convocados da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo, Pedro garantiu a vitória e a classificação do Flamengo no Maracanã ao marcar o gol do triunfo por 1 a 0 sobre o Estudiantes. O desempenho do camisa 9, que por muito pouco não marcou um gol antológico no Maracanã, reacendeu a discussão sobre o motivo de sua ausência no Mundial. Isso porque o atacante segue em boa fase e possui características muito claras para quem acompanha seu futebol. O Lance! analisa como foi a atuação e a postura do centroavante.

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Para começar, o nome de Pedro foi, sem dúvidas, o mais festejado pelos torcedores no momento em que os jogadores foram anunciados no telão do Maracanã. Antes mesmo de a bola rolar, o coro vindo das arquibancadas já dava o tom da noite: "Olêlê, ô lá lá, o Pedro vem aí e o bicho vai pegar". E pegou.

Desde o início da partida, o camisa 9 mostrou estar extremamente aguerrido em campo, deixando claro que a frustração e a tristeza pela ausência na convocação ficaram fora das quatro linhas. Com muito foco e determinação, ele foi o principal ponto positivo do Flamengo em uma noite na qual a equipe, mais uma vez, esteve abaixo do esperado, assim como aconteceu nas últimas partidas.

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É claro que, caso não tivesse marcado o gol, a atuação de Pedro poderia acabar ofuscada pelo empate amargo que rondava o Maracanã. Mas não foi isso que aconteceu. O gol do atacante reacendeu ainda mais a opinião do torcedor rubro-negro, que esperava ver o nome do jogador entre os convocados de Carlo Ancelotti.

Pedro comemora gol do Flamengo contra o Estudiantes (Foto: Adriano Fontes/Flamengo)

Gol de Pedro em Flamengo x Estudiantes

O lance do gol sintetiza o principal atributo de Pedro: o faro de artilheiro. Dentro da grande área, ele aproveitou a bobeada do experiente goleiro Muslera, acostumado a disputar Copas do Mundo, e estufou as redes.

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A cereja do bolo quase veio minutos depois. Após receber uma bola açucarada de Lucas Paquetá, Pedro tentou uma bicicleta que passou rente à trave. Um golaço daquele tamanho certamente colocaria ainda mais em evidência a insatisfação dos rubro-negros pela ausência do camisa 9 na Copa.

Entretanto, Pedro sequer precisaria marcar um gol desse nível para reforçar que, nos últimos anos, vem acumulando credenciais para disputar mais um Mundial. Após a partida, o atacante foi sincero ao comentar o gosto amargo de não ouvir seu nome na apresentação da lista de Ancelotti.

— Tudo o que acontece na minha vida, eu tento tirar o lado bom. É claro que eu estava na expectativa, mas quem foi convocado também mereceu, também fez parte de todo o ciclo. Eu, infelizmente, tive uma lesão quando eu ia ser chamado, e isso dificultou eu não poder ir à Seleção. Mas fiz minha parte, estou mantendo um bom futebol, graças a Deus — disse o camisa 9 do Flamengo à "TV Globo".

Já Leonardo Jardim, em resposta a uma pergunta do Lance! após a partida, afirmou que Pedro talvez não seja o jogador mais rápido ou mais técnico, mas é um atacante com repertório diferenciado. O treinador português ainda fez questão de compará-lo com Berbatov, jogador com quem trabalhou anteriormente.

— O Pedro é um jogador especial, e acho que no Brasil não há nenhum jogador com as características dele e com o repertório dele em termos técnicos. Com certeza há jogadores mais rápidos do que ele, jogadores mais fortes do que ele. Mas, em termos de repertório técnico... Tive um jogador que foi o Berbatov (ex-Manchester United), que se associava muito à qualidade que o Pedro tem. Por isso... é uma pena não vê-lo nesta chamada à Seleção — disse Jardim.

Na saída do gramado, inclusive, Jardim foi até Pedro e abraçou o jogador, demonstrando afeto ao camisa 9.

Números exemplificam boa temporada de Pedro no Flamengo

Os números ajudam a explicar por que Pedro sonhava com uma vaga na Copa do Mundo. O centroavante segue sendo decisivo em jogos grandes e mantém protagonismo no setor ofensivo rubro-negro, mesmo após enfrentar momentos de pressão e questionamentos ao longo da temporada. Ele, por exemplo, é o líder de gols e participações em gols entre os jogadores do Brasileirão em 2026.

⚔️ 30 jogos (22 titular) ⚽️ 18 gols (!) 🅰️ 4 assistências 🅿️ 22 participações em gols (!) ⏰ 89 mins p/ participar de gol (!) 🎯 4.0 finalizações p/ marcar gol 🥅 58% conversão de chances claras (!) 🧠 7 grandes chances criadas

Na Libertadores, Pedro se tornou o único jogador a marcar mais de dois gols em sete edições consecutivas. Além disso, é o terceiro maior artilheiro entre os brasileiros na competição, com 28 gols, atrás de Luizão e Gabigol.

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Flamengo aposta em Pedro para superar Palmeiras

Após garantir a vitória e a classificação do Flamengo na Libertadores, Pedro já tem uma nova missão pela frente. No próximo sábado, o Rubro-Negro encara o Palmeiras, principal adversário do clube carioca nos últimos anos. E, assim como aconteceu diante do Estudiantes, a expectativa da torcida é que a solução venha novamente dos pés do camisa 9. Afinal, para buscar uma vitória em um confronto tão decisivo, o Flamengo aposta mais uma vez no faro de gol de Pedro.

O Palmeiras, aliás, é a segunda maior vítima de Pedro com a camisa do Flamengo, com oito gols marcados, atrás apenas do Fluminense, com nove.

— Todo jogo é uma guerra. Jogar no Flamengo tem uma exigência muito grande, pelo elenco, pela grandeza do clube. Então, todo jogo a gente lida com uma guerra. Sábado vai ser mais, como foi hoje também. Agora, é trabalhar para evoluir e buscar sempre melhorar para ganhar os jogos que temos pela frente — disse Pedro sobre o próximo jogo.

Pedro contra o Palmeiras em 2025 (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

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