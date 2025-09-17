CBF dará apoio a brasileiros durante a Copa mesmo com tensão diplomática com os EUA

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) ampliou sua presença internacional ao inaugurar, no início deste mês, seu primeiro escritório fora do país. A nova unidade, em Miami, nos Estados Unidos, terá papel estratégico na Copa do Mundo de 2026, tanto na preparação da Seleção Brasileira quanto para quem for torcer pelo Brasil no Mundial, o primeiro da história a ser sediada por três países: Estados Unidos, México e Canadá.

— A CBF tem que estar, naturalmente, preocupada em todas as competições, independente desse momento agora geopolítico. Em todas as edições de Mundiais fora do Brasil, a CBF sempre procurou ser um ponto de apoio. E é uma preocupação dessa nova gestão da CBF de propiciar um ambiente mais favorável possível para o torcedor brasileiro, naturalmente que já mora aqui nos Estados Unidos, como para o torcedor brasileiro de outras nações que irão também torcer pelo Brasil, e o brasileiro que vai vir do Brasil ou de outros lugares do mundo para estar acompanhando a seleção no campeonato, na Copa do Mundo — afirmou ao Lance!, Bruno Costa, diretor dos escritórios internacionais da CBF.

O escritório de Miami também servirá como referência para o torcedor. Questões ligadas a vistos e exigências de entrada em território norte-americano continuarão a ser responsabilidade governamental, mas a CBF entende que pode dar suporte institucional para facilitar a experiência do público.

— Estive com o cônsul do Brasil em Orlando, estarei com o cônsul do Brasil em Miami. E eu acho que o papel da CBF é esse. Para que os torcedores possam vivenciar um grande Mundial, rememorando o grande momento que foi em 1994, quando o Brasil conquistou o tetracampeonato, sendo muito bem recebido, muito bem tratado. O Estados Unidos é um país irmão do Brasil, que sempre teve um relacionamento muito próximo, a gente tem uma comunidade brasileira gigante também nos Estados Unidos. Então, a gente está aqui para dar todo esse apoio e suporte para a população brasileira e público que vai vir para a Copa do Mundo — explicou Costa.

Escolhido para comandar o primeiro escritório da CBF fora do Brasil, Bruno Costa tem mais de duas décadas de experiência no futebol, incluindo passagens por clubes da Major League Soccer (MLS) e pela própria CBF, onde atuou em diferentes áreas técnicas e de operações. Ele falou que embora assuntos como traslado, hotéis e centros de treinamento nos Estados Unidos estejam a cargo da diretoria de seleções, o escritório da entidade em Miami pode ajudar a comissão técnica durante a Copa do Mundo.

Com cerca de 75% das partidas do Mundial de 2026 previstas para acontecer em solo norte-americano, a instalação da CBF em Miami é vista como estratégica. Além da logística, a entidade também pretende fortalecer vínculos comerciais, explorar oportunidades de negócios e manter a Seleção bem amparada durante toda a competição.

— A logística da CBF para o Mundial, já vem sendo feita pelo departamento de seleções, e como eu disse, a gente aqui é um ponto de apoio para as necessidades de todos os departamentos da CBF, seja marketing, seja jurídico, seja comercial, seja departamento de seleções, qualquer situação inerente ao futebol brasileiro, a CBF, que precise de um ponto de apoio de uma pessoa dentro do mercado americano, eu, como diretor do escritório, do departamento, estarei aqui para auxiliar.

O projeto em Miami também tem viés estratégico de longo prazo. A CBF considera que a presença nos Estados Unidos amplia a visibilidade do futebol brasileiro em um mercado em franca expansão e reforça a preparação não apenas para 2026, mas também para outros eventos globais.

— [A ideia é] ser realmente como uma embaixada do Brasil no futebol aqui nos Estados Unidos, para poder propiciar e oportunizar várias oportunidades de negócio, seja para as federações, seja para os clubes brasileiros, tanto no feminino quanto no masculino, categorias de base, naturalmente futebol de praia também, o beach soccer, futebol de areia, e o futsal também. Visando naturalmente a Copa do Mundo de 2026, esse relacionamento próximo com a Fifa, visando a Copa do Mundo feminina em 2027, que vai ser realizada no Brasil. As Olimpíadas de 2028 serão nos Estados Unidos, na cidade de Los Angeles. Em 2029 a gente vem trabalhando aí para, quem sabe, como o presidente Samir já falou, trazer o Mundial de Clubes para o Brasil — detalhou o executivo da CBF.