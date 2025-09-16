Por onde anda Afonso Alves, ex-atacante da Seleção Brasileira?

Afonso Alves Martins Júnior nasceu em 30 de janeiro de 1981, em Belo Horizonte, e iniciou sua trajetória no Atlético-MG no começo dos anos 2000. Apesar da expectativa sobre o jovem atacante, foram apenas seis partidas com a camisa alvinegra e nenhum gol marcado. Poucas oportunidades no futebol brasileiro fizeram com que ele buscasse novos rumos muito cedo. O Lance! te conta por onde anda Afonso Alves.

Em 2002, partiu para a Suécia e assinou com o modesto Örgryte. A adaptação ao futebol europeu foi rápida, e em duas temporadas anotou 28 gols em 44 jogos, chamando a atenção do Malmö, um dos gigantes do país. No novo clube, conquistou o Campeonato Sueco de 2004 e se consolidou como artilheiro.

O passo seguinte foi determinante. Em 2006, contratado pelo Heerenveen, da Holanda, Afonso Alves viveu o auge da carreira. Com 34 gols em uma temporada da Eredivisie, entrou para a história ao lado de craques como Romário e Ronaldo, os únicos brasileiros até então a conquistarem a artilharia no país. Também teve atuações memoráveis, como a partida em que balançou a rede sete vezes contra o Heracles Almelo.

O sucesso no futebol holandês o levou à Seleção Brasileira de Dunga em 2007. Afonso fez parte do grupo campeão da Copa América, disputada na Venezuela, e ainda marcou seu único gol com a camisa amarelinha em amistoso contra o México, em Boston. Parecia o começo de uma trajetória sólida no cenário internacional, mas os passos seguintes não se confirmaram da mesma forma.

O auge no Heerenveen

A passagem pelo Heerenveen foi, sem dúvida, o ponto mais alto da carreira de Afonso Alves. Além dos 34 gols na temporada 2006/07, ele foi eleito melhor jogador do Campeonato Holandês e recebeu da IFFHS o prêmio de maior goleador do mundo em 2007. A idolatria construída na pequena cidade holandesa ainda hoje é lembrada pelos torcedores, que consideram o brasileiro um dos maiores atacantes da história do clube.

Afonso Alves na Seleção Brasileira e Copa América

O desempenho na Holanda abriu as portas da Seleção. Afonso Alves vestiu a camisa do Brasil em 2007, participou da conquista da Copa América e marcou presença em amistosos contra seleções de peso como Inglaterra e Turquia. O único gol saiu em setembro daquele ano, diante do México, em Boston. Apesar da breve passagem, fez parte de um elenco vitorioso que conquistou um dos torneios mais marcantes da década.

Passagem frustrante pelo Middlesbrough

Em 2008, o Middlesbrough desembolsou cerca de 20 milhões de euros para contratá-lo, em uma das transferências mais caras da época para o clube inglês. A expectativa era grande, mas os números ficaram bem abaixo do esperado: apenas 10 gols em 42 jogos. Além da dificuldade de adaptação ao estilo físico da Premier League, enfrentou problemas fora de campo, como o assalto à sua casa durante uma partida. Sua passagem pela Inglaterra terminou rapidamente e ficou marcada como uma das decepções do campeonato.

Últimos anos no futebol do Catar

Após a experiência frustrante na Inglaterra, Afonso seguiu para o Oriente Médio, onde reencontrou o faro de gol. No Al-Sadd, teve início discreto, mas no Al-Rayyan voltou a brilhar, conquistando títulos como a Copa do Emir e a Copa do Príncipe, além de manter boa média de gols. Mais tarde, atuou também pelo Al-Gharafa, mas sem repetir o mesmo impacto. Em 2013, sem conseguir novo clube, anunciou a aposentadoria dos gramados, encerrando uma carreira com 275 jogos e 164 gols.

Por onde anda Afonso Alves?

Aposentado desde 2013, Afonso Alves mantém uma vida discreta e distante da mídia. Diferente de outros ex-jogadores, não seguiu carreira como treinador, dirigente ou comentarista esportivo. Prefere viver de forma reservada, sem grandes aparições públicas. Na Holanda, no entanto, seu nome segue forte: entre os torcedores do Heerenveen, ainda é lembrado como um dos maiores ídolos da história recente do clube.

Clubes em que atuou