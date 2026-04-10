CazéTV define trio de peso para acompanhar Seleção na Copa do Mundo de 2026

A CazéTV anunciou três nomes gigantes que farão parte da equipe responsável por acompanhar a Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 2026. Fernanda Gentil, Chico Moedas e Guilherme Beltrão foram escolhidos para cobrir o desempenho do time brasileiro no torneio. O canal exibirá todas as 104 partidas da competição.

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Influenciadores farão parte do projeto que visa mostrar todos os lados da Copa (Foto: Reprodução/CazeTV)

Representantes na Copa do Mundo

Fernanda Gentil ficará à frente das transmissões ao vivo. Ela também apresentará os programas exibidos antes dos jogos da Seleção. Chico Moedas e Guilherme Beltrão acompanharão diretamente os jogadores e a comissão técnica. O trio produzirá conteúdo de bastidores, análises e material exclusivo sobre a delegação brasileira.

A escolha dos três profissionais integra a estratégia do canal para o Mundial. A CazéTV combina informação, entretenimento e linguagem direcionada ao público digital. A proposta busca aproximação com os torcedores através de uma cobertura que apresenta diferentes visões, mostrando o dia a dia do torneio.

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Esta será a sexta Copa do Mundo de Fernanda Gentil como profissional de comunicação:

- Muito feliz de fazer a minha sexta Copa do Mundo com essa imensa responsabilidade de ancorar a cobertura da Seleção Brasileira! [...] Vamos ter um programa durante a Copa com o nosso jeito a CazeTV de ser; aquela linguagem próxima, divertida, informativa cheia de emoção e muito entretenimento! - relata Fernanda.

Guilherme Beltrão, por sua vez, declara sua imensa emoção ao estar presente no projeto:

- É um privilégio e uma honra, além de uma responsabilidade do tamanho do mundo. Estar envolvido num evento dessa magnitude, uma Copa do Mundo, é o sonho de todos que trabalham com esporte, ainda mais cobrindo a Seleção Brasileira num canal que vai transmitir todos os jogos. - diz Beltrão.

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A equipe da CazéTV estará distribuída entre o Brasil e as principais cidades que receberão os jogos da Copa do Mundo de 2026. A competição acontecerá em três países: Estados Unidos, México e Canadá. O canal de streaming implementará uma cobertura com múltiplas vozes e formatos para narrar os acontecimentos da Copa em tempo real.

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