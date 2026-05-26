Ausência de jogador de gigante brasileiro na Copa irrita torcedores: 'Deveria'

O treinador Thomas Christiansen convocou nesta terça-feira (26) os 26 jogadores que irão defender a seleção do Panamá na Copa do Mundo de 2026. Para a lista, o comandante deixou de fora o atacante Kadir Barría, do Botafogo. A ausência da promessa de 18 anos repercutiu nas redes sociais.

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A não convocação do atleta passou a ser debatida já na coletiva de imprensa após a revelação da lista. Na ocasião, um jornalista questionou a ausência de Kadir, o que incomodou o treinador Thomas Christiansen.

Nas redes sociais, a revolta pela não convocação do jovem foi grande. Torcedores não entenderam a ausência de Kadir na lista dos 26 jogadores da seleção do Panamá. Veja abaixo:

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Tradução: "Kadir deveria estar no Mundial, é vitrine, às vezes as lesões te pregam peças, e eu digo isso por causa do Negrito que não jogou na Rússia, mas o levaram... Por TUDO o que ele fez, Negrito faça-se grande e dê passagem a Kadir".

Tradução: "Eles teriam deixado o Godoy, e o levado pra ele".

Tradução: "Pelo menos está na reserva, alguém se machuca e ele tem que entrar sim ou sim".

Tradução: "Deixou a promessa por levar a puros mortos ao mundial, que decepção".

Tradução: "O melhorzinho do pátio e o deixa de fora porque alega que ele não pode deixar nenhum dos 26 que convocou. A piada se conta sozinha".

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Kadir em ação pelo Botafogo (Foto: Vitor Silva/Botafogo)

Panamá na Copa do Mundo de 2026

A equipe panamenha está no Grupo L do Mundial, que tem como sede Estados Unidos, México e Canadá. O primeiro confronto será contra a Gana, no dia 17 de junho, no Estádio BMO Field, em Toronto.

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Além da equipe africana, o Panamá também irá enfrentar a Inglaterra e a Croácia na fase de grupos. As partidas acontecem, respectivamente, nos dias 23 e 27 de junho.

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