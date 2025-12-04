Neymar 'carrega' o Santos enquanto tenta provar para Ancelotti que merece ir à Copa

Neymar foi o grande protagonista da vitória do Santos sobre o Juventude por 3 a 0, que deixa o time dependendo apenas de si para escapar do rebaixamento. Com três gols, o camisa 10 comandou o Santos em um jogo crucial. Mesmo atuando no sacrifício por conta de um estiramento no menisco do joelho esquerdo, o atacante tem empilhado boas atuações nas últimas semanas, tentando convencer Carlo Ancelotti de que ainda é peça indispensável para o Brasil na Copa do Mundo de 2026.

continua após a publicidade

Conmebol estuda fazer final da Libertadores fora da América do Sul

Os números recentes mostram um jogador em plena retomada. Nos últimos seis jogos — cinco deles como titular —, Neymar participou diretamente de seis dos oito gols santistas no Brasileirão. Foram cinco gols e uma assistência nesse recorte, o que significa uma participação em gol a cada 77 minutos em campo. Mais do que isso, ele marcou em três partidas consecutivas pela primeira vez na temporada: balançou as redes uma vez contra o Mirassol, duas vezes diante do Sport e três contra o Juventude, além de servir um companheiro na vitória sobre o time pernambucano.

— Pelo esforço de estar em campo, sempre prezando minha saúde como atleta, nada além para prejudicar minha carreira, ver o que dá, é o que passo há meses, há anos, com lesões, estou tentando me superar para estar 100% — afirmou o jogador após a vitória sobre o Juventude.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

O desempenho impressiona não apenas pela produtividade, mas pela eficiência. Análise da reportagem com base nos dados da plataforma SofaScore mostram que, desde novembro, Neymar tem média de quatro finalizações por partida, sendo metade delas no alvo, e precisa de menos de cinco chutes para marcar. A taxa de acerto em grandes chances é de 67%, enquanto os números criativos também crescem: três passes decisivos por jogo e 77% de aproveitamento nos passes.

— Penso que é um grande talento que teve a má sorte de ter lesões nesse período. Ele não pôde se preparar para estar em uma boa condição física por conta das lesões que ele teve. Estamos em novembro. Ele tem que estar 100%. Tem muitos jogadores muito bons, eu preciso escolher jogadores que estão 100%. Não é só o Neymar. Pode ser o Vinícius. se o Vinicius estiver 90%, vou chamar outro jogador que esteja 100%. Porque é uma seleção que tem uma competição na frente muito alta. Na frente temos muitos jogadores muito bons — disse Ancelotti à "TV Record".

continua após a publicidade

A atuação em Caxias do Sul foi uma amostra clara dessa fase. Diante do Juventude, o craque marcou três vezes, finalizou cinco vezes (com três no gol), deu dois passes decisivos, venceu quatro duelos e acertou dois dribles. No ano, são 27 partidas (22 como titular), 11 gols, 4 assistências e participação direta em gol a cada 134 minutos, com nota média de 7,46.

— Neymar está no mesmo nível dos outros, tendo em conta que o Neymar já mostrou um talento extraordinário — completou o treinador.