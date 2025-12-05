Sorteio define adversários do Brasil na Copa, mas tabela terá de aguardar; entenda

A Seleção Brasileira conhecerá o caminho em busca do Hexa no sorteio da Copa do Mundo desta sexta-feira (5), mas terá que esperar um pouco mais para saber os locais e os horários dos jogos da primeira fase.

Isso porque a Fifa fará o anúncio da tabela completa apenas no sábado (6), quase 24 horas após o sorteio. À exceção ficará com o jogo de abertura, que já tem data e local definidos: será em 11 de junho, no Estádio Azteca, na Cidade do México.

O intervalo entre o sorteio dos grupos da Copa do Mundo e os locais e horários das partidas foi criado para que a Fifa considere a geografia das seleções envolvidas. A intenção é marcar os jogos em horários que permitam que o público dos diferentes países acompanhem com o menor impacto possível do fuso horário.

Sorteio da Copa do Mundo tem regra que pode dificultar caminho do Brasil

O Brasil é um dos 12 cabeças de chaves e ficará no Pote 1 no sorteio desta sexta. Assim, deverá fugir das seleções mais fortes na primeira fase da Copa do Mundo.

Mas o a Seleção não teve direito a um benefício: quinta colocada no ranking da Fifa, a equipe ficou de fora do critério que colocou em lados opostos Espanha, Argentina, França e Inglaterra, atualmente as quatro melhores do ranking mundial. Assim, caso todas elas se classifiquem em primeiro em seus grupos no Mundial do ano que vem, uma delas poderá cruzar o caminho do Brasil já nas quartas de final — nesse caso, também considerando que a Seleção termine como campeã do grupo.

