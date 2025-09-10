O SBT garantiu os direitos de transmissão da Copa do Mundo de 2026, que acontecerá nos Estados Unidos, México e Canadá. O contrato com a LiveMode, empresa detentora dos direitos de transmissão do torneio, será assinado nesta quarta-feira (10). Segundo informa o jornalista Flávio Ricco, do Portal Leo Dias, todos os detalhes do negócio já foram acertados, restando apenas a finalização da documentação formal.

Copa do Mundo no SBT

A emissora adquiriu um pacote que inclui a transmissão de todos os jogos da seleção brasileira e das partidas decisivas da Copa do Mundo. A negociação foi concluída com êxito após semanas de conversas, com o SBT sendo escolhido em vez da Record, que também havia manifestado interesse nos direitos.

A intermediação do acordo foi realizada pela LiveMode, responsável pela gestão dos direitos de transmissão da Copa. A previsão é que o anúncio oficial da parceria seja feito ainda hoje, após a assinatura formal do contrato entre as partes. Mais informações sobre a estrutura da cobertura da Copa do Mundo pela emissora, incluindo possíveis parcerias e a composição completa da equipe de transmissão devem ser apresentadas.

Elenco da SBT

O departamento esportivo do SBT, que já conta com profissionais como Tiago Leifert e Mauro Beting, será ampliado nos próximos meses para a cobertura da Copa do Mundo. A emissora está organizando sua equipe de esportes para oferecer transmissões de qualidade ao público brasileiro.