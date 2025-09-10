O ex-jogador Romário foi surpreendido durante sua participação no programa Panela SporTV, quando um vídeo de arquivo contradisse a explicação que ele havia acabado de fornecer sobre uma famosa declaração feita por ele em 1995: "No Rio de Janeiro, rei tem um monte, mas Deus só tem um".

continua após a publicidade

O episódio ocorreu nesta quarta-feira (10), quando o apresentador Fred Bruno exibiu o registro original. Durante a entrevista conduzida por Fred Bruno e André Balada, Romário tentou esclarecer o contexto de uma antiga fala em que teria se declarado "Deus". Antes da exibição do vídeo, o ex-atacante apresentou sua versão dos fatos.

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

▶️Assista;



- Eu quero esclarecer essa parada. Flamengo e Botafogo, final do Carioca, eu tinha feito três gols e o Flamengo ganhou a Taça Guanabara. Era centenário do Flamengo, tinha voltado do Barcelona pra jogar no Flamengo e tal. E aí os caras me perguntaram: 'E aí, o que você tem pra dizer? - iniciou a explicação.

continua após a publicidade

- Quando eu falei "Deus só tem um", me pegaram e me tiraram. Mas o final da frase era o seguinte: 'Deus só tem um, que lá de cima, eu sou o que mais tenho fé nele. Por isso que as coisas acontecem comigo'. Eu já falei isso uma vez e tô tendo agora a oportunidade de falar ao vivo. O final da frase eu não consegui falar porque quando eu ia falar o cara me carregou. Então ficou com esse negócio de Deus… Mas, Deus tá lá (apontando pra cima) e não existe nada mais que aquilo - concluiu Romário.

➡️ Galvão Bueno critica Globo e se revolta após jogo da Seleção: ‘Vergonha’

Quando Romário terminou de relembrar o momento que aconteceu em 1995, Fred Bruno chamou o vídeo: "Então vamos ver como foi essa fala de Romário".

continua após a publicidade

O material de arquivo exibido mostrou uma versão diferente da relatada pelo ex-jogador. Na gravação original, Romário afirmava: "Rei tem dois, três, quatro, cinco. Mas Deus agora eles sabem quem é. É o Romário. Sou o Deus, eles sabem disso e tem que me respeitar."

Os apresentadores rapidamente mudaram de assunto, com Fred Bruno apenas comentando "Tá aí. Foi desse jeito".