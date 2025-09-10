Astro da Premier League vira assunto após jogo da Seleção: ‘Me poupe’
Goleiro retorna à Londres para temporada regular com o clube
Próximo de atingir seus 33 anos, o goleiro do Liverpool, um dos principais destaques da Premier League, deve ser titular pelo terceiro Mundial consecutivo. Sua atuação em 90 minutos no desconforto dos mais de 4 mil metros de El Alto, chamaram atenção.
A derrota por 1 a 0 para a Bolívia só não teve um placar mais elástico, muito graças ao goleiro da Seleção Brasileira. Na última partida das Eliminatórias da Copa do Mundo, Alisson fez defesas que diminuíram o prejuízo e deram esperanças à equipe de Carlo Ancelotti até os últimos minutos.
Quando volta a Premier League?
Campeonatos nacionais do mundo todo foram paralisados pela Data Fifa. As Eliminatórias de diversos continentes afastaram seus astros de seus clubes, incluindo a Premier League, Brasileirão, La Liga, Série A e muitos outros.
Com esta Data Fifa se aproximando do fim, jogadores já começam a retornar as suas casas, para serem reintegrados a seus clubes. Todos os jogadores da Seleção Brasileira, por exemplo, já pegaram seus rumos para casa após o duelo de ontem contra a Bolívia.
A Premier League retorna suas atividades neste final de semana, a partir deste sábado, às 08h30 (de Brasília), quando se se enfrentam Arsenal e Nottingham Forest.
