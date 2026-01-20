Tour da Taça da Copa do Mundo chega ao Brasil

O Troféu original da Copa do Mundo estará no Brasil entre os dias 23 e 25 de fevereiro, como parte do Tour da Taça da Fifa, apresentado pela Coca-Cola. A programação inclui passagens por São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília, com experiências abertas a consumidores por meio de promoção organizada pela empresa.

A turnê começa em São Paulo, no dia 23 de fevereiro, com exposição no Museu do Futebol. No dia seguinte, o troféu segue para o Rio de Janeiro, onde ficará no Forte Copacabana. O encerramento da etapa brasileira ocorre em Brasília, no dia 25, com encontros institucionais que celebram a parceria entre a Fifa, o Sistema Coca-Cola Brasil e o país.

— Nossa história com o Brasil é construída a partir de conexões reais com a cultura e com as paixões do brasileiro, e o futebol é uma das mais profundas. Ao receber no nosso país o Troféu Original da Copa do Mundo da Fifa celebramos a importância desse esporte na vida das pessoas — afirmou Raquel Ribeiro, head de marketing da Coca-Cola Brasil.

O Tour da Taça antecede a Copa do Mundo, que será disputada em Canadá, México e Estados Unidos. Ao longo da jornada global, o troféu visitará 30 países-membros da entidade, com 75 paradas em mais de 150 dias. Esta será a única ocasião, além do Mundial, em que o troféu deixa o Museu da Fifa, na Suíça.

— A ABM acordou continuar com as experiências que aproximam os fãs do futebol e da Copa do Mundo por meio do Tour da Taça — destacou Mickael Vinet, vice-presidente de ativos globais, influenciadores e parcerias da Coca-Cola Company, ao comentar a proposta da turnê.

No Brasil, a Coca-Cola promoverá uma ação que permitirá aos consumidores concorrerem a ingressos para visitar o troféu em São Paulo ou no Rio de Janeiro. A participação será feita por meio de cadastro em plataforma online, com resposta imediata sobre a contemplação.

A promoção tem início em 28 de janeiro de 2026. Os contemplados receberão um voucher que garante dois ingressos, um para o ganhador e outro para um acompanhante. O resgate, em formato de QR Code, poderá ser realizado até as 21h do dia 22 de fevereiro, com escolha de cidade e horário conforme disponibilidade.

Ao todo, serão distribuídos 792 vouchers, equivalentes a 1.584 ingressos. Custos de deslocamento não estão incluídos. O site oficial da promoção será divulgado nos próximos dias no perfil da Coca-Cola Brasil no Instagram.

— Por duas décadas, nossa parceria com a Coca-Cola tem levado o Troféu da Copa do Mundo a diferentes partes do mundo por meio do Tour da Taça — declarou Romy Gai, Chief Business Officer da Fifa.

Antes de chegar ao Brasil, o troféu passou por Guatemala, Honduras, Equador, Argentina e Uruguai. Após a etapa brasileira, a turnê segue para o México, onde ficará entre 26 de fevereiro e 22 de março, retornando em junho para novas visitas até o início da Copa do Mundo.

