Gilmar e Taffarel são os recordistas de titularidade, jogando em três edições cada.

Os goleiros brasileiros variaram em perfis, desde defensivos até líderes emocionais.

A posição de goleiro é crucial na história da Seleção Brasileira em Copas do Mundo.

A posição de goleiro sempre ocupou um papel especial na história da Seleção Brasileira em Copas do Mundo. Mesmo em um país tradicionalmente associado ao futebol ofensivo, à criatividade e aos grandes atacantes, a segurança defensiva e o desempenho dos goleiros foram decisivos em campanhas históricas. O Lance! relembra todos os goleiros titulares do Brasil em Copas do Mundo.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Ao longo das Copas, o Brasil contou com perfis distintos sob as traves. Houve goleiros técnicos, especialistas em posicionamento, outros conhecidos pela liderança e alguns que se tornaram símbolos de gerações inteiras. Em muitos casos, o goleiro titular carregou enorme responsabilidade emocional, especialmente em jogos decisivos e finais.

A evolução do futebol também transformou o papel do goleiro brasileiro. Nas primeiras Copas, a função era essencialmente defensiva. Com o passar das décadas, passou a exigir melhor jogo com os pés, leitura tática e participação ativa na construção das jogadas, acompanhando a modernização do esporte.

continua após a publicidade

Além disso, a titularidade no gol da Seleção nunca foi um tema simples. Em algumas edições, houve alternância durante o torneio; em outras, um goleiro se consolidou como absoluto por mais de uma Copa. Essas escolhas ajudaram a moldar campanhas vitoriosas e também episódios traumáticos.

A seguir, está a lista completa com todos os goleiros titulares do Brasil em Copas do Mundo, organizada por períodos históricos, além de um destaque para os recordistas que mais vezes defenderam o país como titulares no Mundial.

continua após a publicidade

➡️ Compre ingressos para a Copa do Mundo de 2026

Todos os goleiros titulares do Brasil em Copas do Mundo

Goleiros titulares do Brasil em Copas do Mundo entre 1930 e 1966

As primeiras Copas do Mundo foram marcadas por menor padronização tática e maior improviso. Nesse período, o Brasil teve situações de divisão de titularidade e goleiros que se tornaram figuras históricas do futebol nacional.

1930 (Uruguai): Joel e Velloso – dividiram a titularidade nos dois jogos disputados.

1934 (Itália): Roberto Gomes Pedrosa (Roberto)

1938 (França): Walter

1950 (Brasil): Barbosa

1954 (Suíça): Castilho

1958 (Suécia): Gilmar

1962 (Chile): Gilmar

1966 (Inglaterra): Gilmar – iniciou como titular; Manga atuou em jogo da fase de grupos.

Gilmar se destacou nesse período como referência de regularidade e confiança, sendo titular em mais de uma edição.

Arqueiros titulares da Seleção em Copas do Mundo entre 1970 e 1986

Entre as décadas de 1970 e 1980, o Brasil viveu grandes transformações táticas, e o gol também acompanhou esse processo. O período reuniu goleiros associados a gerações marcantes, campeãs ou não.

1970 (México): Félix

1974 (Alemanha Ocidental): Leão

1978 (Argentina): Leão

1982 (Espanha): Waldir Peres

1986 (México): Carlos

Leão se destacou por sua presença em Copas consecutivas, enquanto Félix ficou eternizado como o goleiro do tricampeonato.

Goleiros titulares do Brasil em Copas do Mundo entre 1990 e 2006

Este período foi marcado por maior estabilidade no gol da Seleção. O Brasil teve goleiros que se consolidaram como titulares por mais de um Mundial, acompanhando ciclos completos.

1990 (Itália): Taffarel

1994 (Estados Unidos): Taffarel

1998 (França): Taffarel

2002 (Coreia do Sul/Japão): Marcos

2006 (Alemanha): Dida

Taffarel se tornou um dos grandes símbolos da posição no Brasil, enquanto Marcos ficou marcado pelas atuações decisivas no pentacampeonato.

Goleiros titulares da Seleção em Copas do Mundo entre 2010 e 2022

Nas Copas mais recentes, o Brasil passou por nova transição no gol, com goleiros atuando em um futebol cada vez mais exigente tecnicamente e taticamente.

2010 (África do Sul): Júlio César

2014 (Brasil): Júlio César

2018 (Rússia): Alisson

2022 (Catar): Alisson – com Ederson e Weverton como reservas.

Alisson se consolidou como o principal nome da posição no ciclo mais recente da Seleção.

Recordistas da Seleção Brasileira em Copas do Mundo

Poucos goleiros conseguiram manter a titularidade em mais de uma edição da Copa do Mundo. Dois nomes se destacam de forma isolada.

Gilmar – titular em 1958, 1962 e 1966

Taffarel – titular em 1990, 1994 e 1998

Ambos são os goleiros que mais vezes foram titulares do Brasil em Copas do Mundo, com três edições cada, e ocupam lugar definitivo na história da Seleção Brasileira.