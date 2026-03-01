Goleiro Bruno deixa clube após queda na Copa do Brasil e tem novo destino

O técnico Eric Rodrigues confirmou a saída do goleiro Bruno do Vasco-AC neste sábado (28), em Rio Branco. O anúncio ocorreu após a derrota do time acreano para o Galvez por 5 a 2, pela sexta rodada do Campeonato Acreano Série A. O clube não divulgou comunicado oficial sobre a saída do atleta de 41 anos.

Dias depois da eliminação do Vasco-AC diante do Velo Clube-SP na primeira fase da Copa do Brasil, goleiro Bruno deixou a capital acreana. Eric Rodrigues havia declarado ao portal "Ge", no primeiro treino do goleiro, que ele ficaria no clube pelo menos até o término da primeira fase do estadual.

- Ele só veio para jogar o jogo da Copa do Brasil. Já foi embora - afirmou o técnico.

No sábado (28), o goleiro apareceu no perfil oficial do Menezes EC, equipe amadora de Ribeirão das Neves, em Minas Gerais.

- Fala pessoal, alô, alô Menzes. Alô Ribeirão das Neves. Papai tá de volta, tá? Coloquei o manto e ficou bonito, tá? Caiu bem demais - afirmou o goleiro Bruno.

Goleiro Bruno já tinha passado pelo futebol do Acre (Foto: Reprodução/ Rio Branco-AC)

Passagem relâmpago de goleiro Bruno pelo clube acreano

O goleiro começou a treinar no Vasco-AC em 16 de fevereiro, na semana da estreia do time na Copa do Brasil. Ele trabalhou com o elenco no Campo da Fazendinha e na Arena da Floresta. O BID registrou sua regularização em 18 de fevereiro.

Após quase 17 anos, o goleiro Bruno voltou a disputar a Copa do Brasil. O Vasco-AC empatou com o Velo Clube por 1 a 1 no tempo normal. O time paulista venceu por 3 a 2 nas penalidades. O goleiro defendeu duas cobranças e converteu um pênalti na disputa.

Dois patrocinadores encerraram contratos com o Vasco-AC após a participação do goleiro Bruno na Copa do Brasil. Esta foi a segunda vez que o goleiro atuou no futebol acreano. A primeira passagem ocorreu em 2020, quando defendeu o Rio Branco-AC.

Goleiro Bruno cumpre pena em liberdade condicional em razão da condenação de 22 anos pelo homicídio triplamente qualificado da modelo Eliza Samudio.

