Copa do Brasil: jogos desta quinta-feira (5), horários e onde assistir ao vivo

A segunda fase da Copa do Brasil de 2026 se encerra quinta-feira (5) com as cinco partidas restantes para a definição de todas as equipes que avançam para a terceira fase. O primeiro jogo começa às 16h, enquanto os últimos têm início às 21h30.

Dos 10 times envolvidos, dois disputam a Série B nesta temporada (Sport e Juventude), um está na Série C (Santa Cruz), e seis estão na D (Sousa, Guaporé, Maracanã, Trem, Portuguesa-RJ e Fluminense-PI). Três confrontos serão transmitidos entre Sportv, Premiere e Amazon Prime.

Das equipes que entram em campo, apenas dois avançaram da primeira fase: o Desportiva Ferroviária eliminou o Sampaio Corrêa, e o Guaporé despachou o Galvez, ambos nos pênaltis e fora de casa.

A premiação é um dos ingredientes que elevam a importância da classificação. Quem avançar à terceira fase garante cota milionária: R$ 1,53 milhão para clubes da Série B e R$ 950 mil para os demais. Trata-se de um valor relevante no planejamento financeiro, especialmente para equipes de menor investimento, que veem na competição uma oportunidade de equilibrar as contas e ganhar visibilidade nacional. Os representantes da Série A, por sua vez, ingressam apenas em etapa posterior do torneio.

Assim como na fase anterior, os confrontos são disputados em jogo único, com mando definido por sorteio. Em caso de igualdade no tempo regulamentar, a decisão será nos pênaltis.

Veja os jogos da 2ª fase da Copa do Brasil

16h: Trem-AP x Fluminense -PI

19h: Desportiva Ferroviária-ES x Sport - Transmissão: Premiere e Sportv

21h30: Juventude x Guaporé-RO - Transmissão: Premiere e Sportv

