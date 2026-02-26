Ceará está escalado para enfrentar o Primavera na Copa do Brasil
Times se enfrentam nesta quinta-feira (26), pela segunda fase
O Ceará está escalado para enfrentar o Primavera-SP nesta quinta-feira (26), na Arena Castelão, às 20h (de Brasília), valendo pela segunda fase da Copa do Brasil. O adversário é um estreante na competição.
O Alvinegro está entrando nessa fase do torneio porque foi rebaixado para a Série B do Campeonato Brasileiro. A partida foi definida por sorteio, assim como o mando de campo. Em caso de empate no tempo normal, a vaga será decidida nos pênaltis.
Em seu último compromisso, pela volta da semifinal do Cearense, a equipe de Mozart derrotou o Floresta por 4 a 0. Matheusinho, Wendel Silva (duas vezes) e Luiz Otávio marcaram os gols da classificação.
Assim, o Ceará está escalado com os seguintes nomes para o duelo: Richard; Rafael Ramos, Éder, Pedro Gilmar e Fernando; Lucas Lima, Vinicius Zanocelo e Alano; Pedro Henrique, Lucca e Fernandinho.
Pelo lado do Primavera, o seguinte time atuará nesta noite: Dheimison; Thales Oleques, Júnior Caiçara, Ligger, Afonso e João Victor; Renatinho e Luiz Fernando; Lucas Douglas, Poveda e Matheus Anjos.
✅ FICHA TÉCNICA
CEARÁ X PRIMAVERA
COPA DO BRASIL – SEGUNDA FASE
📆 Data e horário: quinta-feira, 26 de fevereiro, às 20h (de Brasília);
📍 Local: Arena Castelão, em Fortaleza (CE);
📺 Onde assistir: Prime Video (streaming);
🟨 Árbitro: Lucas Paulo Torezin (PR);
🚩 Assistentes: Rafael Trombeta (PR) e Andrey Luiz de Freitas (PR).
⚽ ESCALAÇÕES
CEARÁ: Richard; Rafael Ramos, Éder, Pedro Gilmar e Fernando; Lucas Lima, Vinicius Zanocelo e Alano; Pedro Henrique, Lucca e Fernandinho. Técnico: Mozart.
PRIMAVERA: Dheimison; Thales Oleques, Júnior Caiçara, Ligger, Afonso e João Victor; Renatinho e Luiz Fernando; Lucas Douglas, Poveda e Matheus Anjos. Técnico: Rafael Marques.
