A segunda fase da Copa do Brasil de 2026 tem sequência nesta quarta-feira (4) com 11 partidas espalhadas em nove estados pelo país. Os primeiros jogos começam às 19h, enquanto o último tem início às 21h30.

Dos 22 times envolvidos, seis disputam a Série B nesta temporada (Athletic, Avaí, Cuiabá, América-MG, Vila Nova e Operário), dois estão na Série C (Volta Redonda e Itabaiana), e 13 estão na D (Manaus, Rio Branco, Betim, Tuna Luso, Santa Catarina, Velo Clube, Lagarto, Manauara, Nova Iguaçu, Tocantinópolis, Capital, Ivinhema e Tirol).

Na primeira fase, o Tirol-CE eliminou o América-SE nos pênaltis fora de casa - 1 (3) x (5) 1 -, assim como o Velo Clube venceu o Vasco-AC - 1 (2) x (3) 1. O Betim venceu o Piauí (1x0), o Ivinhema-MS eliminou o Independente-AP (1x0) e o Santa Catarina despachou o IAPE (2x0).

A premiação é um dos ingredientes que elevam a importância da classificação. Quem avançar à terceira fase garante cota milionária: R$ 1,53 milhão para clubes da Série B e R$ 950 mil para os demais. Trata-se de um valor relevante no planejamento financeiro, especialmente para equipes de menor investimento, que veem na competição uma oportunidade de equilibrar as contas e ganhar visibilidade nacional. Os representantes da Série A, por sua vez, ingressam apenas em etapa posterior do torneio.

Assim como na fase anterior, os confrontos são disputados em jogo único, com mando definido por sorteio. Em caso de igualdade no tempo regulamentar, a decisão será nos pênaltis.

Veja os jogos da 2ª fase da Copa do Brasil

19h: Velo Clube-SP x Vila Nova-GO 19h: Nova Iguaçu-RJ x Lagarto-SE 19h30: Tuna Luso-PA x Tocantinópolis-TO - Transmissão: GeTV 19h30: Betim-MG x Operário-PR 19h30: Capital-TO x Manaus-AM 19h30: Avaí-SC x Porto Vitória - Transmissão: Amazon Prime 20h: Rio Branco-ES x Athletic - Transmissão: GeTV 20h: Santa Catarina-SC x Cuiabá 20h30: Ivinhema-MS x Volta Redonda 20h30: Manauara-AM x Itabaiana 21h30: América-MG x Tirol-CE - Transmissão: Premiere e Sportv