Semifinais da Copa do Brasil 2025 acontecerão em dois domingos

A Copa do Brasil 2025, cujo sorteio da 1ª fase aconteceu nessa sexta-feira (7), terá os jogos semifinais realizados em dois domingos, e não às quartas-feiras como acontecem tradicionalmente os jogos da competição. Pelo calendário do torneio, as partidas semifinais devem acontecer em 5 de 19 de outubro.

Segundo o diretor de Competições da CBF, Julio Avellar, a mudança para o final de semana é reflexo da boa aceitação do público nas finais, que nas temporadas mais recentes também tiveram jogos aos domingos.

— Nos últimos anos nós temos feito as finais aos finais de semana, e temos observado um resultado muito positivo, possibilitando às famílias de viajarem (para acompanhar os jogos) — disse o diretor.

— A gente também consegue diluir o Campeonato Brasileiro ao longo da semana. Assim, se assiste mais (jogos decisivos de) futebol em vários dias, seja presencialmente no estádio ou na televisão.

Em 2024, datas das semifinais da Copa do Brasil pararam no STJD

No ano passado, os jogos de volta das semifinais da Copa do Brasil aconteceram em finais de semana após mudança imposta pela CBF dias antes dos confrontos entre Flamengo x Corinthians e Vasco x Atlético-MG. As partidas estavam inicialmente marcadas para o meio de semana, mas foram alteradas pela confederação após pedidos do clube mineiro e do rubro-negro carioca. Os dois haviam cedido atletas para diferentes seleções do continente para jogos das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026.

Na ocasião, Vasco e Corinthians chegaram a acionar o Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) para tentar reverter a mudança, alegando quebra de isonomia. O tribunal, contudo, rejeitou o pleito por unanimidade. Flamengo e Atlético-MG acabaram avançando à decisão, que seria vencida pelo rubro-negro carioca.