Fluminense se beneficia no Carioca com calendário da Copa do Brasil

Sonhando com uma classificação às semifinais do Campeonato Carioca, o Fluminense se beneficia por conta do calendário da Copa do Brasil. Na competição nacional, o Tricolor encara o Águia de Marabá, mas somente após os jogos contra Nova Iguaçu e Bangu, no dia 26 de fevereiro, às 19h30 (de Brasília).

A equipe de Mano Menezes precisa de duas vitórias nas duas próximas rodadas para chegar aos 17 pontos e lutar por um lugar entre os quatro primeiros colocados. Com isso, o Time de Guerreiros tem duas semanas cheias de treinos e foco no estadual para conquistar o objetivo planejado.

Por outro lado, rivais diretos do Fluminense na busca pelo G-4 atuam entre a 10ª e a 11ª rodadas do Campeonato Carioca. Vasco, Boavista e Portuguesa possuem compromissos pela Copa do Brasil, enquanto o Botafogo entra em campo contra o Racing no meio da próxima semana.

Enquanto outras equipes terão atenção dividida na reta final do estadual, o Fluminense conseguirá focar para se manter na briga pelo título. Além disso, o Tricolor busca classificação direta para a próxima edição da Copa do Brasil a ser disputada em 2026 com uma vaga no G-4.

Ainda assim, o Tricolor não depende apenas de si para se classificar, uma vez que ocupa a 9ª colocação e não tem chances de alcançar o Volta Redonda faltando duas rodadas. Com isso, o Time de Guerreiros luta por uma das três vagas que ainda pode ocupar na classificação dos pontos corridos.

Em caso de um triunfo sobre o Nova Iguaçu, o Fluminense ultrapassaria o rival na tabela, mas também precisa fazer saldo de gols para ter mais chances de superar outros adversários pelos critérios de desempate.

Na pior das hipóteses, o Tricolor também precisa vencer para entrar em zona de classificação para a Taça Rio. Caso o Campeonato Carioca encerrasse na condição atual, o Fluminense encerraria sua participação no estadual na 9ª colocação e sem vaga na próxima Copa do Brasil.