Copa do Brasil: União Rondonópolis vende mando, e mudança é favorável ao Vasco

Em meio às rodadas finais do Campeonato Carioca, o Vasco vai precisar dividir às atenções para a partida contra o União Rondonópolis pela primeira fase da Copa do Brasil, no dia 18 de fevereiro. Inicialmente, o jogo aconteceria no Mato Grosso, mas o clube mandante optou por vender o mando de campo alegando problemas financeiros. A informação foi confirmada pelo Lance!.

A diretoria do alvirrubro decidiu abrir mão do duelo no estádio Luthero Lopes, e vendeu o mato para o estádio Kleber Andrade, em Cariacica, Espírito Santo. Segunda uma nota divulgada pelo clube, as dificuldades financeiras que o União vem enfrentando desde a Série D de 2024 motivaram a decisão.

– Destaca-se que a comercialização da partida se deve ao trinômio responsabilidade/ necessidade/ utilidade, aliado às dificuldades financeiras que já são de conhecimento de todos, mas, em especial, para que o clube possa quitar o passivo trabalhista existente (são cerca de 15 ações) e manter integralmente em dia os compromissos com os atletas e demais integrantes do Departamento de Futebol Profissional.

O clube revelou que tentou a manutenção para que o jogo acontecesse no estádio Luthero Lopes, mas não teve o retorno esperado, inclusive tendo acionado o Poder Público Municipal, sem resposta positiva. Assim, o mando foi comercializado por R$ 700 mil reais, sendo pela empresa que o adquiriu, em duas parcelas de R$ 350 mil, além de realizar o pagamento de todas as despesas de logística, alimentação e hospedagem da delegação do União até a cidade de Cariacica-ES. Caso decidisse por manter o jogo em Rondonópolis, seria obrigado a elevar o valor dos ingressos para algo entre R$ 150,00 e R$ 200,00.

A decisão do União Rondonópolis acabou favorecendo a logística do Cruz-Maltino, que agora terá menos quilômetros para percorrer em meio aos clássicos contra Flamengo e Botafogo no campeonato estadual, além de ser uma viagem mais curta para uma maior presença de torcedores.

O Vasco entra em campo no próximo sábado (14), em duelo contra o Flamengo, pela 10ª rodada do Campeonato Carioca, a partir das 21h45 (de Brasília), no Maracanã. Em seguida, viaja para o Espírito Santos para a estreia na Copa do Brasil.

