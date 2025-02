Atlético-MG e Vasco estreiam primeiro na Copa do Brasil; veja a tabela detalhada

Atlético-MG e Vasco serão os primeiros clubes da Série A do Brasileirão a estrear na edição 2025 da Copa do Brasil. A tabela detalhada da Primeira Fase foi divulgada na noite deste domingo pela CBF. Os primeiros dois jogos acontecerão no dia 18 de fevereiro, uma terça-feira.

Atlético-MG e Vasco vão estrear na Copa do Brasil fora de casa

O Atlético-MG visitará o Tocantinópolis (TO), às 19h (de Brasília), no estádio Ribeirão, em Tocantinópolis, no estado do Tocantins. Já o Vasco jogará mais tarde, às 21h30m, no Estádio Luthero Lopes, em Rondonópolis, no Mato Grosso, com o União Rondonópolis (MT).

Oitenta clubes lutam pela classificação em 40 confrontos disputados em jogo único, com mando de campo do time em posicionamento inferior ao do adversário no Ranking Nacional de Clubes da CBF. Este ano, acabou a vantagem do empate para o clube mais bem colocado no ranking. Assim, Atlético-MG e Vasco precisarão ganhar seus jogos no tempo regulamentar, para avançar à segunda fase da Copa do Brasil. Em caso de empate nos 90 minutos, a decisão da vaga será em cobranças de pênaltis.

Das outras equipes da Série A do Brasileirão, o Grêmio estreará no dia 19 de fevereiro (quarta-feira), em Boa Vista (RR), contra o São Raimundo, de Roraima. O Vitória-BA visitará o Maranhão, em São Luís, no dia 25 (terça-feira). Na mesma data, o Juventude jogará em Maringá (PR) contra a equipe do mesmo nome, e o Sport Recife enfrentará o Operário de Várzea Grande, em Cuiabá (MT).

➡️ Semifinais da Copa do Brasil 2025 acontecerão em dois domingos

No dia 26 (quarta-feira), o Fluminense terá como adversário o Águia de Marabá (PA), em estádio a ser definido pela CBF. No dia 27 (quinta-feira), o Ceará pegará o Sergipe, em Aracaju; e o Red Bull Bragantino irá ao Sertão Paraibano duelar com o Sousa, na cidade do mesmo nome.

Outras 12 equipes vão entrar diretamente na terceira fase da Copa do Brasil: Botafogo, Palmeiras, Internacional, Paysandu, Flamengo, CRB, Santos, São Paulo, Corinthians, Bahia e Cruzeiro. Portanto, não disputarão a primeira e a segunda fases.

Confira a tabela detalhada da primeira fase da Copa do Brasil

18/2 (terça-feira)

19h: Tocantinópolis-TO x Atlético-MG - Estádio João Ribeiro - Tocantinópolis (TO)

21h30m: União Rondonópolis-MT x Vasco-RJ - Estádio Luthero Lopes - Rondonópolis (MT)

19/2 (quarta-feira)

19h: Santa Cruz-RN x Náutico-PE - Frasqueirão - Natal (RN)

19h30m: Tuna Luso-PA x Sampaio Corrêa-MA - Francisco Vasques - Belém (PA)

19h30m: São Raimundo RR x Grêmio RS - Canarinho* - Boa Vista (RR)

19h30m: Trem-AP x Brusque-SC - Zerão* - Macapá (AP)

19h30m: Boavista-RJ x CSA-AL - Elcyr Resende - Saquarema (RJ)

20h: CSE-AL x Tombense-MG - Juca Sampaio - Palmeira dos Índios (AL)

20h: Porto Velho-RO x Cuiabá-MT - A definir - A definir

20h: CapitalDF x Portuguesa-RJ - JK Paranoá - Brasília (DF)

21h: Independência-AC x Manaus-AM - Arena da Floresta - Rio Branco (AC)

21h30m: ASA-AL x Atlético-GO - Coaracy da Mata - Arapiraca (AL)

20/2 (quinta-feira)

20h: Rio Branco de Venda Nova-ES x Amazonas-AM - Kleber Andrade - Cariacica (ES)

21h30m: Olaria-RJ x ABC-RN - A definir - A definir no RJ

25/2 (terça-feira)

19h: Maranhão-MA x Vitória-BA - Castelão - São Luís (MA)

19h30m: Maringá-PR x Juventude-RS - Willie Davids - Maringá (PR)

19h30m: Barcelona-BA x Athletic-MG - Waldomiro Borges - Jequié (BA)

20h: Operário-MS x Criciúma-SC - Jacques da Luz * - Campo Grande (MS)

21h30m: Pouso Alegre-MG x Athletico-PR - Manduzão - Pouso Alegre (MG)

21h30m: Operário de Várzea Grande-MT x Sport Recife - Arena Pantanal - Cuiabá (MT)

26/2 (quarta-feira)

16h: Dourados-MS x Caxias-RS - Douradão* - Dourados (MS)

19h: Guarany-RS x Altos-PI - A definir - A definir no RS

19h: Parnahyba-PI x Confiança-SE - Pedro Alelaf* - Parnahyba (PI)

19h: FC Cascavel-PR x América-MG - Olímpico Regional - Cascavel (PR)

19h30m: Jequié-BA x Retrô-PE - Waldomiro Borges - Jequié (BA)

19h30m: Grêmio Sampaio-RR x Remo-PA - Canarinho* - Boa Vista (RR)

19h30m: Votuporanguense-SP x Aparecidense-GO - Arena Plínio Marin - Votuporanga (SP)

19h30m: Águia de Marabá-PA x Fluminense-RJ - A definir - A definir

20h: Barcelona-RO x Nova Iguaçu-RJ - A definir - A definir

20h: Maracanã-CE x Ferroviário-CE - Domingão - Horizonte (CE)

20h: União-TO x América-RN - Mirandão* - Araguaína (TO)

20h: Oratório-AP x São José-RS - Zerão* - Macapá (AP)

21h: Humaitá-AC x Operário-PR - Arena da Floresta - Rio Branco (AC)

21h30m: Concórdia-SC x Ponte Preta-SP - Domingos Machado - Concórdia SC

27/2 (quinta-feira)

19h: Ceilândia-DF x Coritiba-PR - Abadião - Brasília (DF)

19h30m: Sergipe-SE x Ceará-CE - Arena Batistão - Aracaju (SE)

20h: Portuguesa de Desportos-SP x Botafogo-PB - Canindé - São Paulo (SP)

20h: Rio Branco-ES x Novorizontino-SP - Kleber Andrade - Cariacica (ES)

21h30m: Sousa-PB x Red Bull Bragantino-SP Marizão - Sousa (PB)

21h30m: Inter de Limeira-SP x Vila Nova-GO - Major Levy Sobrinho - Limeira (SP)

* Todas as partidas com estádios com (asterisco) dependem da apresentação dos laudos técnicos exigidos pela CBF. Em caso de não apresentação dos laudos pendentes em até 72 horas da data

prevista para a realização da partida, a CBF poderá alterar o local e data da partida, ou determinar que seja realizada com portões fechados.

** Horários de Brasília

Philippe Coutinho é um dos destaques do Vasco, que estreia na Copa do Brasil dia 18 de fevereiro, em Rondonópolis (Foto: Aguilar Abecassis/AGIF)