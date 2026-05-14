Jorginho alia volume e precisão de passes para liderar o Flamengo
Meia supera 90% de eficiência e se consolida como maestro do time
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Um dos pilares do Flamengo de Leonardo Jardim é Jorginho. O meio-campista, considerado por muitos rubro-negros o talento que faz a diferença na dinâmica de jogo do time, vem tendo uma sequência de grandes atuações. Na vitória sobre o Grêmio, no último domingo (10), ele chamou atenção pela quantidade e precisão nos passes. Mas a qualidade técnica do volante se reflete também em outros números, não só com impacto na defesa, mas também nas ações ofensivas da equipe.
Início avassalador, com destaque no Mundial de Clubes
Desde que chegou ao Flamengo, no meio do ano passado, Jorginho assumiu a posição de titular e fez sucesso no Mundial de Clubes. A importância dele na equipe é tão grande que, quando não está em campo, o time encontra dificuldades para impor o seu ritmo, sem um maestro capaz de reunir diferentes características no meio-campo.
Na vitória por 1 a 0 sobre o Grêmio, Jorginho acertou 120 dos 124 passes que tentou, alcançando um aproveitamento de 97%. O dado que mais impressiona é que 90 dessas tentativas aconteceram no campo adversário, evidenciando sua importância para o setor de criação da equipe.
Jorginho destaca trabalho de posicionamento
É claro que a performance de Jorginho passa pelas orientações de Leonardo Jardim. Entretanto, com uma carreira consolidada no futebol europeu, o volante faz uma autoavaliação e acredita que a sua leitura de posicionamento é fruto dessa experiência internacional — algo que vem trazendo resultados no Flamengo.
— Acredito que isso é trabalho de muitos anos, na questão do posicionamento do corpo e de tentar mapear e ler toda a situação ao redor, entendendo o que vai acontecer e o que está acontecendo — disse Jorginho, após a partida do Flamengo contra o Grêmio.
Essa experiência lhe permite antever as jogadas, e levar vantagem sobre os adversários.
— Antecipando a jogada, acaba facilitando a próxima ação. Acho que esse é o trabalho que precisa ser feito por quem joga no meio, justamente para facilitar a função — completou o meia.
A atuação diante do Grêmio, pelo Brasileirão, retrata a eficiência de Jorginho com a camisa do Flamengo. Desde a sua chegada ao clube, ele lidera estatísticas importantes com a bola nos pés em toda a competição.
- 1° em passes certos no terço final (492)
- 1° em bolas recuperadas (136)
- 1° em interceptações (34)
- 2° em passes certos (1.935)
- 2° em ações com a bola (2.343)
Apesar das lesões, fôlego na defesa e no ataque
Aos 34 anos, Jorginho deixa para trás o estereótipo relacionado à idade e mantém alto nível tanto nas ações no campo de defesa como também no ataque. O mapa de calor do volante mostra essa presença dinâmica em diversos setores. Apesar de dois problemas físicos nesta temporada — uma lesão na coxa esquerda, em fevereiro, e outra na panturrilha esquerda, em abril —, o meia segue acumulando boas atuações, refletidas nos números.
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Próximos jogos do Flamengo
Jorginho está em Salvador com o restante do elenco rubro-negro para a partida contra o Vitória. As equipes se enfrentam na noite desta quinta-feira (13), às 21h30 (de Brasília), pelo jogo de volta da quinta fase da Copa do Brasil. Como venceu a partida de ida por 2 a 1, o time de Leonardo Jardim joga pelo empate.
Na próxima rodada do Brasileirão, porém, Jorginho não estará à disposição do Flamengo contra o Athletico, fora de casa. O meia terá de cumprir suspensão pelo terceiro cartão amarelo.
Mapa de calor de Jorginho em 2026
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