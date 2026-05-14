Jorginho alia volume e precisão de passes para liderar o Flamengo

Conteúdo Especial

Carregando conteúdo especial...

Um dos pilares do Flamengo de Leonardo Jardim é Jorginho. O meio-campista, considerado por muitos rubro-negros o talento que faz a diferença na dinâmica de jogo do time, vem tendo uma sequência de grandes atuações. Na vitória sobre o Grêmio, no último domingo (10), ele chamou atenção pela quantidade e precisão nos passes. Mas a qualidade técnica do volante se reflete também em outros números, não só com impacto na defesa, mas também nas ações ofensivas da equipe.

continua após a publicidade

Início avassalador, com destaque no Mundial de Clubes

Desde que chegou ao Flamengo, no meio do ano passado, Jorginho assumiu a posição de titular e fez sucesso no Mundial de Clubes. A importância dele na equipe é tão grande que, quando não está em campo, o time encontra dificuldades para impor o seu ritmo, sem um maestro capaz de reunir diferentes características no meio-campo.

Na vitória por 1 a 0 sobre o Grêmio, Jorginho acertou 120 dos 124 passes que tentou, alcançando um aproveitamento de 97%. O dado que mais impressiona é que 90 dessas tentativas aconteceram no campo adversário, evidenciando sua importância para o setor de criação da equipe.

continua após a publicidade

Mapa de passes de Jorginho em Grêmio x Flamengo: foco no ataque (Foto: Reprodução/Sofascore)

Jorginho destaca trabalho de posicionamento

É claro que a performance de Jorginho passa pelas orientações de Leonardo Jardim. Entretanto, com uma carreira consolidada no futebol europeu, o volante faz uma autoavaliação e acredita que a sua leitura de posicionamento é fruto dessa experiência internacional — algo que vem trazendo resultados no Flamengo.

— Acredito que isso é trabalho de muitos anos, na questão do posicionamento do corpo e de tentar mapear e ler toda a situação ao redor, entendendo o que vai acontecer e o que está acontecendo — disse Jorginho, após a partida do Flamengo contra o Grêmio.

continua após a publicidade

Jorginho em Grêmio x Flamengo: precisão de 97% nos passes (Foto: Maxi Franzoi/AGIF/Folhapress)

Essa experiência lhe permite antever as jogadas, e levar vantagem sobre os adversários.

— Antecipando a jogada, acaba facilitando a próxima ação. Acho que esse é o trabalho que precisa ser feito por quem joga no meio, justamente para facilitar a função — completou o meia.

A atuação diante do Grêmio, pelo Brasileirão, retrata a eficiência de Jorginho com a camisa do Flamengo. Desde a sua chegada ao clube, ele lidera estatísticas importantes com a bola nos pés em toda a competição.

1° em passes certos no terço final (492) 1° em bolas recuperadas (136) 1° em interceptações (34) 2° em passes certos (1.935) 2° em ações com a bola (2.343)

Apesar das lesões, fôlego na defesa e no ataque

Aos 34 anos, Jorginho deixa para trás o estereótipo relacionado à idade e mantém alto nível tanto nas ações no campo de defesa como também no ataque. O mapa de calor do volante mostra essa presença dinâmica em diversos setores. Apesar de dois problemas físicos nesta temporada — uma lesão na coxa esquerda, em fevereiro, e outra na panturrilha esquerda, em abril —, o meia segue acumulando boas atuações, refletidas nos números.

Números de Jorginho, do Flamengo, em 2026 (Foto: Arte/Lance!)

➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Flamengo

Próximos jogos do Flamengo

Jorginho está em Salvador com o restante do elenco rubro-negro para a partida contra o Vitória. As equipes se enfrentam na noite desta quinta-feira (13), às 21h30 (de Brasília), pelo jogo de volta da quinta fase da Copa do Brasil. Como venceu a partida de ida por 2 a 1, o time de Leonardo Jardim joga pelo empate.

Na próxima rodada do Brasileirão, porém, Jorginho não estará à disposição do Flamengo contra o Athletico, fora de casa. O meia terá de cumprir suspensão pelo terceiro cartão amarelo.

Mapa de calor de Jorginho em 2026

Mapa de calor de Jorginho, do Flamengo, em 2026 (Foto: Divulgação/Sofascore)

➡️ Aposte nos jogos do Flamengo!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

Para acompanhar as notícias do Flamengo, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real.