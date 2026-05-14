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O Palmeiras deixou o Estádio do Café com uma goleada e a classificação para as oitavas de final da Copa do Brasil. Dentro de campo, uma escalação alternativa, com o capitão Gustavo Gómez como o único considerado titular, garantiu a oportunidade para alguns jogadores ganharem rodagem.

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Entre os principais destaques, estiveram a opção de Abel Ferreira por poupar alguns nomes que vinham de grande sequência de partidas e, especialmente, Felipe Anderson, peça central da vitória. Dos pés do meia-atacante saíram os três gols do Palmeiras marcados na etapa inicial.

No primeiro lance, Felipe Anderson driblou três defensores e acionou Mauricio, que empurrou para o fundo das redes. Em seguida, foi a vez de o próprio jogador balançar as redes, e ainda houve tempo para servir novamente um companheiro, desta vez Erick Belé.

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Algumas vezes criticado por sua baixa participação em campo, Felipe Anderson foi responsável por ditar o ritmo diante do Jacuipense.

O ataque na última noite contou com dois jogadores formados nas categorias de base. Erick Belé, como citado anteriormente, marcou o terceiro gol do Palmeiras e o seu primeiro como profissional. O jovem ainda alterna entre a equipe principal e o sub-20 e tenta buscar espaço em um ataque que contratou Jhon Arias e viu Paulinho retornar de lesão.

Já Luighi sofreu pênalti na segunda etapa e foi responsável por converter a cobrança, em um gol que pode ajudar o atacante a retomar a confiança. A última vez que o atacante havia marcado foi justamente na estreia do Palmeiras na temporada, quando venceu a Portuguesa por 1 a 0, no Canindé.

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O Palmeiras fechou a eliminatória com duas vitórias, sete gols marcados e apenas um sofrido, já no apagar das luzes, e garantiu a classificação sem dificuldades, como se desenhou desde o sorteio.

Felipe Anderson comemora gol na partida entre Palmeiras e Jacuipense, pela Copa do Brasil (Foto: Phd Press/Thenews2/Folhapress)

Dupla perde oportunidade

Entre os pontos negativos, aparece a dupla de laterais. Jefté, pela esquerda, não conseguiu aproveitar a oportunidade de ser o único jogador de origem no setor, uma vez que Piquerez está em recuperação de cirurgia no tornozelo e Arthur em transição física.

Sem precisar ser acionado na fase defensiva, teve atuação pouco participativa no ataque, mesmo com os espaços deixados pela defesa adversária. Mesmo cenário encontrado por Khellven, que atuou pela direita.

O camisa 12 voltou a demonstrar o porquê de ter perdido a vaga de titular para Giay, presente na pré-lista da Argentina para a Copa do Mundo.

Pela direita, a tendência é que Giay seja titular nos compromissos até a pausa para o Mundial. Já Jefté pode se beneficiar das lesões no setor para ganhar sequência e ter a oportunidade de responder dentro de campo em duelos decisivos, como a visita ao Flamengo e os dois últimos jogos da fase de grupos da Libertadores.

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