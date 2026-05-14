O técnico Abel Ferreira admitiu que nem sempre o Palmeiras faz boas apresentações em campo, apesar dos resultados positivos que vem conquistando. Após a goleada por 4 a 1 contra o Jacuipense, na noite desta quarta-feira (13), em Londrina, que garantiu a classificação do Verdão na Copa do Brasil, o português saiu em defesa do elenco e, é claro, dos torcedores alviverdes.

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– Não somos perfeitos, vamos jogar muitas vezes mal. O que está falando são fatos (sobre haver críticas), mas não são nossos torcedores, são os da mídia. Alguns da imprensa. Os clubes que gostam, por não estarem bem, falam mal do Palmeiras. Deve ser muito chato hoje não ser torcedor do Palmeiras. Deve ser muito chato mesmo – disse Abel.

Jogar bem nem sempre será regra no Palmeiras. O treinador disse que contra o Jacuipense o time jogou bem, mas sabe que esse tipo de cobrança sempre acontecerá. Inclusive, falou sobre os "tudólogos" do Brasil.

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– Aqui no Brasil tem expressões que vou levar para a vida toda. Aqui tem muitos "tudólogos". Sabe o que é o "tudólogo"? Fala de tudo, mas não percebe nada. Vocês viram o último jogo do Palmeiras? Esteve para ser cancelado (contra o Remo, em Belém). Viram o gramado? Pois querem o quê? Um espetáculo? – questionou o técnico alviverde.

– Podem continuar a dizer que o Palmeiras joga mal, porque os meus jogadores e a torcida do Palmeiras sabem quem diz. Metam o microfone aqui (na torcida), não em comentaristas – finalizou Abel Ferreira.

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Agora, o Palmeiras volta suas forças para a disputa do Brasileirão, competição em que é líder com 34 pontos. O duelo será na Arena Barueri, no sábado (16), contra o Cruzeiro.

(Foto: Guilherme Veiga/PxImages/FolhaPress)

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