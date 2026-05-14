Flamengo entra em campo nesta quinta-feira (14), às 21h30 (de Brasília), em busca da classificação às oitavas de final da Copa do Brasil. Para avançar, a equipe precisa apenas de um empate contra o Vitória, no Barradão, já que venceu o jogo de ida por 2 a 1, no Maracanã.

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Diante desse cenário, o time comandado por Leonardo Jardim aposta na regularidade para manter o bom momento. O Flamengo não perde desde o dia 2 de abril e acumula uma sequência de 11 partidas de invencibilidade.

A última derrota rubro-negra aconteceu diante do RB Bragantino, pelo Brasileirão, por 3 a 0. Desde então, foram oito vitórias e dois empates, além da partida contra o Independiente Medellín (COL), que acabou cancelada por falta de segurança na Colômbia.

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Sequência invicta dá moral ao Flamengo para duelo contra o Vitória

Com os resultados recentes, o Flamengo chega embalado para o confronto desta quinta-feira. Para Leonardo Jardim, a sequência positiva serve como combustível para os próximos desafios da temporada.

— No futebol profissional, ninguém quer saber se jogamos bem ou mal, mas sim dos resultados. Todas as vitórias são importantes do ponto de vista motivacional, para manter a aura do grupo. Resultados positivos geram energia para novas vitórias. Além dos três pontos ou da classificação, as vitórias sempre trazem uma energia positiva para o futuro — afirmou Leonardo Jardim após o triunfo sobre o Grêmio.

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Comemoração de Evertton Araújo contra o Vitória (Foto: Adriano Fontes/Flamengo)

Confira os últimos jogos do Flamengo

✅ Flamengo 3 x 1 Santos (Brasileirão)

✅ Cusco 0 x 2 Flamengo (Libertadores)

✅ Fluminense 1 x 2 Flamengo (Brasileirão)

✅ Flamengo 4 x 0 Medellín (Libertadores)

✅ Flamengo 2 x 0 Bahia (Brasileirão)

✅ Flamengo 2 x 1 Vitória (Copa do Brasil)

✅ Atlético-MG 0 x 4 Flamengo (Brasileirão)

🟰Estudiantes 1 x 1 Flamengo (Libertadores)

🟰Flamengo 2 x 2 Vasco (Brasileirão)

❗️Medellín - x - Flamengo (Libertadores)*

✅ Grêmio 0 x 1 Flamengo (Brasileirão)

*Flamengo aguarda resultado da Conmebol, que deve oficializar o W.O, com os três pontos ao Flamengo.

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