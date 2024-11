Raphael Claus observa confusão na Arena MRV na final da Copa do Brasil entre Atlético-MG e Flamengo (Foto: Gilson Lobo/AGIF)







Publicada em 14/11/2024 - 16:54 • Belo Horizonte

O Atlético-MG divulgou, nesta quinta-feira (14), que o clube e as forças de Segurança de Minas Gerais identificaram 21 envolvidos nas cenas de violência ocorridas na final da Copa do Brasil, contra o Flamengo, na Arena MRV, no último domingo (10). O Galo ainda informa que outro nove infratores estão em processo avançado de identificação.

Segundo o time mineiro, todos os envolvidos irão responder pelos crimes cometidos conforme a lei, e o Atlético irá punir administrativamente os infratores, de acordo com o regulamento da Arena MRV e do programa de sócio-torcedor do clube.

Em decorrência dos casos de violência na Arena MRV, a Procuradoria do Superior Tribunal de Justiça Desportiva puniu o time mineiro com o pedido de interdição do estádio, determinando que o Galo mande seus jogos em outro local, com os portões fechados.

Torcedores do Atlético-MG arremessaram bombas e tentaram invadir o gramado da Arena MRV na final da Copa do Brasil (Foto: Gilson Lobo/AGIF)

Relembre o caso

Na final entre Atlético-MG x Flamengo, durante a partida, torcedores alvinegros arremessaram diversas bombas no gramado, além de objetos e artefatos.

Após o gol do rubro-negro, aos 37' da segunda etapa, um torcedor do Galo invadiu o campo, mas conseguiu ser detido pelos seguranças.

No fim da partida, quando o Flamengo comemorava o título, parte da torcida mineira tentou invadir o gramado e entrou em conflito com os seguranças, com o acionamento da Polícia Militar utilizando bomba de efeito moral para conter os infratores.

Nota completa do Galo

Confira, na íntegra, a nota do Atlético informando sobre a ação do clube e das forças de segurança.

"O Galo e a Arena MRV informam que as forças de Segurança de Minas Gerais já identificaram 21 envolvidos nos incidentes da partida do último domingo. Outros nove infratores se encontram em processo avançado de identificação.

Todas essas pessoas deverão responder pelos crimes cometidos, na forma da Lei. Além disso, o Atlético iniciou os procedimentos para que todos os identificados sejam punidos administrativamente, em cumprimento ao Regulamento de Uso da Arena MRV e do Programa de Relacionamento Galo Na Veia.

Mais de 700 seguranças privados trabalharam na partida, e desses, mais de 100 atuaram e contiveram a tentativa de invasão ao gramado. As mais de 350 câmeras da Casa do Galo e todo o aparato técnico empregado no evento estão sendo de suma importância para a identificação dos infratores."