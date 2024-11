Evertton Araújo divide bola com Deyverson em Flamengo x Atlético-MG (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 14/11/2024 - 06:45 • Rio de Janeiro (RJ)

Conhecido por sua irreverência dentro e fora de campo, o atacante Deyverson, do Atlético-MG, provocou a torcida do Flamengo nesta quarta-feira (13), no Maracanã. Ao ser substituído, aos 47 minutos do segundo tempo, o jogador mostrou em sua perna a tatuagem da taça da Conmebol Libertadores para a torcida rubro-negra.

Questionado a respeito da provocação, o camisa 9 declarou que apoia brincadeiras saudáveis no futebol e que não compreende o motivo do "ódio" do torcedor flamenguista por ele:

- Eu não sei o porquê desse ódio deles comigo, minha profissão é fazer gol e aconteceu em Montevidéu, eu fiz o gol do título, foi uma marca histórica na minha carreira. Não sei por que eles me tratam assim, falam que eu sou ruim, mas eu sou muito grato a eles por terem me dado a taça e ter feito gol neles. Tem que ter essa brincadeira, isso é futebol, eles me zoaram da Copa do Brasil e eu não respondi, fiquei quieto, é uma zoação saudável.

➡️ Milito revela desgastes físicos de alguns jogadores do Atlético-MG

Tatuagem de Deyverson, atacante do Atlético-MG, da taça da Conmebol Libertadores conquistada em 2021 quando era jogador do Palmeiras (Foto: Divulgação/Redes Sociais)

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Relembre o confronto

Em 2021, quando ainda era jogador do Palmeiras, Deyverson fez o gol do triunfo palmeirense por 2 a 1 em cima do Flamengo, na final da Conmebol Libertadores, no Estádio Centenário, em Montevidéu, no Uruguai.

Reta final de temporada

Eliminado da Copa do Brasil no último domingo (10), o Galo segue para a reta final da temporada focado não só na final da Conmebol Libertadores, contra o Botafogo, como também em subir na tabela do Campeonato Brasileiro para garantir uma vaga no G-7.

Deyverson reconheceu algumas atuações ruins do Galo no Brasileirão e afirmou que o foco agora é no torneio nacional.

- Estamos devendo (no Brasileiro), precisamos somar pontos e sair dessa parte de baixo da tabela que não é confortável. A parte de cima é bem melhor e queremos estar lá ano que vem. Estamos pensando no Brasileirão, estamos devendo bastante, precisamos somar pontos para não disputar o que o Galo não merece disputar - ressaltou o atacante.