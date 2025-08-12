A CBF realizou nesta terça-feira (12) o sorteio dos confrontos das quartas de final da Copa do Brasil. Atlético-MG e Cruzeiro se enfrentam em clássico mineiro, o Vasco enfrenta o Botafogo, o Corinthians pega o único time da Série B, o Athletico Paranaense, e Fluminense e Bahia fazem o último duelo.

Destes confrontos, o apresentador JP Sombra cravou qual dessas seria a eliminação mais dura.

- Eu acho que o pior eliminado, caso seja, vai ser o Corinthians. Porque vai dar um sentimento de constrangimento. Apesar de ser o jogo com menos expectativa, menos "hype". No caso do Botafogo, eu acho que mesmo se o Alvinegro for eliminado, é completamente normal, por se tratar de um clássico - argumentou.

O Corinthians decide na Neo Química Arena a vaga nas semifinais da Copa do Brasil, contra o Athletico-PR. Se avançar na competição, o Timão enfrenta Atlético-MG ou Cruzeiro e, caso siga adiante, disputa a final contra Fluminense, Bahia, Vasco ou Botafogo.

Campanha do Corinthians na Copa do Brasil

Quinto maior campeão e segundo entre os classificados, o Corinthians busca o quarto título da Copa do Brasil em sua 28ª participação. O último troféu foi conquistado em 2009, contra o Internacional. O clube também levantou a taça em 2002 e 1995. Em outras quatro edições (2001, 2008, 2018 e 2022), terminou como vice-campeão.

Ronaldo Fenômeno ergue taça da Copa do Brasil (Foto: Daniel Augusto Jr./Ag. Corinthians)

O Timão chega às quartas de final confiante, após eliminar o rival Palmeiras com duas vitórias nos dois confrontos. Sob o comando de Dorival Júnior, é um dos dois times classificados que ainda não sofreu gols na competição.

Antes disso, havia despachado o Novorizontino, também sem ser vazado.