Jornalista crava pior possível eliminação na Copa do Brasil: ‘Constrangimento’
Duelo tem data base para os dias 27 de agosto e 11 de setembro
A CBF realizou nesta terça-feira (12) o sorteio dos confrontos das quartas de final da Copa do Brasil. Atlético-MG e Cruzeiro se enfrentam em clássico mineiro, o Vasco enfrenta o Botafogo, o Corinthians pega o único time da Série B, o Athletico Paranaense, e Fluminense e Bahia fazem o último duelo.
Destes confrontos, o apresentador JP Sombra cravou qual dessas seria a eliminação mais dura.
- Eu acho que o pior eliminado, caso seja, vai ser o Corinthians. Porque vai dar um sentimento de constrangimento. Apesar de ser o jogo com menos expectativa, menos "hype". No caso do Botafogo, eu acho que mesmo se o Alvinegro for eliminado, é completamente normal, por se tratar de um clássico - argumentou.
O Corinthians decide na Neo Química Arena a vaga nas semifinais da Copa do Brasil, contra o Athletico-PR. Se avançar na competição, o Timão enfrenta Atlético-MG ou Cruzeiro e, caso siga adiante, disputa a final contra Fluminense, Bahia, Vasco ou Botafogo.
Campanha do Corinthians na Copa do Brasil
Quinto maior campeão e segundo entre os classificados, o Corinthians busca o quarto título da Copa do Brasil em sua 28ª participação. O último troféu foi conquistado em 2009, contra o Internacional. O clube também levantou a taça em 2002 e 1995. Em outras quatro edições (2001, 2008, 2018 e 2022), terminou como vice-campeão.
O Timão chega às quartas de final confiante, após eliminar o rival Palmeiras com duas vitórias nos dois confrontos. Sob o comando de Dorival Júnior, é um dos dois times classificados que ainda não sofreu gols na competição.
Antes disso, havia despachado o Novorizontino, também sem ser vazado.
