Escrito por Lance! • Publicada em 14/11/2024 - 07:45 • Rio de Janeiro

Após o empate por 0 a 0 do Atlético-MG com o Flamengo, no Maracanã, o técnico Gabriel Milito reconheceu a superioridade da equipe mandante na primeira etapa, e valorizou o esforço do elenco alvinegro em voltar para o segundo tempo com possibilidades de abrir o placar.

-Foram dois tempos muito diferentes. No primeiro, com domínio muito grande do Flamengo sobre nós. Era difícil pra gente defender o ataque deles e também ter a bola, criar jogadas de ataques. Superamos os primeiros 45 minutos com clareza. Recebemos situações contra, inclusive um pênalti, no qual Everson se mostrou mais uma vez sensacional. Voltamos com uma estrutura para tentar controlar o ataque do Flamengo e, a partir deste controle, começar a criar nossas oportunidades.

Final da Copa do Brasil

Três dias após perderem o título da Copa do Brasil para o Flamengo, o elenco do Galo viajou para o Rio de Janeiro para enfrentar a equipe carioca, dessa vez, pelo Campeonato Brasileiro.

Milito afirmou a diferença de momentos entre os dois times e a preocupação com a saúde mental dos atletas.

- Há que entender que a equipe vem fazendo um esforço muito grande, tínhamos que superar a dor da derrota da final, que não é algo fácil. Eles vinham com ânimo por terem vencido. Tem muito cansaço, desde o físico até o mental. Era um desafio grande para esse jogo.

Desgaste dos atletas

Hulk foi substituído aos 24' do segundo tempo e deu lugar a Alisson. Em coletiva de imprensa após a partida, Milito afirmou que o camisa 7 vem sofrendo com desgaste muscular e que fez um esforço para estar em campo.

O treinador também citou as condições físicas de Zaracho e Paulinho.

Milito afirma que Hulk foi substituído por sobrecarga muscular (Foto: Andre Mourao/AGIF)

-Hulk vinha com uma sobrecarga muscular. Ele queria estar no jogo, sabia que era uma partida muito importante. Demonstrou mais uma vez que é o nosso líder. Sabíamos que não poderia jogar toda a partida, assim como Zaracho não poderia jogar e Paulinho deveria entrar, porque não podia jogar a partida toda. Temos muitos jogadores com alguma dificuldade física, mas para isso serve o grupo. Quando vimos que Hulk havia dado tudo, trocamos pelo Alisson - afirmou o argentino.